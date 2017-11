“Beauty Days” Satu Mare – evenimentul care reunește cei mai buni profesioniști din domeniul esteticii și frumuseții

Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul "G.M. Zamfirescu" şi Salonul "Expressive"organizează și în acest an evenimentul „Beauty Days", unul dintre cele mai importante evenimente de beauty din nord-vestul țării.

Cea de-a V-a ediție se va desfășura în perioada 16-19 noiembrie, la Casa Meșteșugarilor, unde sunt invitați make-up artiști, coafori, frizeri și specialiști în manichiură cunoscuți în țară și în străinătate. Astfel, municipiul Satu Mare devine la mijlocul lunii noiembrie principalul punct de atracţie pentru toţi profesioniștii din sectorul beauty care doresc să își perfecționeze cunoștiințele, să învețe din experiența celor mai buni traineri în domeniu, să cunoască produse și tehnici noi și implicit să afle tendințele anului următor în domeniile coafură, frizerie, machiaj și manichiura. “Pentru noi, investiția în pregătirea profesională a tinerei generații este o componentă importantă a strategiei de implicare în dezvoltarea comunității locale. Tinerii sătmăreni atrași de aceste meserii au nevoie de sprijin din partea noastră pentru a acumula cunoștințe și abilități practice care să îi ajute să fie competitivi pe piața muncii. Acest eveniment aduce în municipiul Satu Mare cei mai buni traineri în domeniul beauty și ne oferă ocazia să ne implicăm realmente în a-i ajuta pe sătmărenii care doresc o carieră în aceste domenii să aibă parte de o perfecționare profesională, aici, în orașul în care profesează sau urmează să o facă”, a subliniat primarul municipiului Satu Mare Kereskényi Gábor.

Patru zile maraton, cu profesioniști din țară și străinătate

Prima zi a evenimentului este dedicată seminariilor de machiaj. Pe parcursul zilei traineri invitați vor prezenta machiaje demonstrative, vor răspunde întrebărilor care vor veni din partea audienței, punându-se mereu accent pe micile secrete care pot face diferența. Programul zilei începe la ora 10.00, urmând ca ultimul seminar al zilei să înceapă la ora 15.45, când Iana Willkofer, make-up artist și beauty director va împărtăși câteva secrete din arta machiajului 3D cu pigmenți lichzi, în tematică de toamnă. Ca și noutate la sfarșitul zilei de joi, Mirela Iank va susține un workshop de comunicare “Relația cu clienții în domeniul serviciilor de înfrumusețare”, de la ora 17:30. Urmează apoi două zile pline de seminarii dedicate coaforilor, cu demonstrații dintre cele mai îndrăznețe despre cum poate un profesionist bun să pună în evidență noile tendințe, în funcție de trăsăturile clientului și de evenimentul la care va participa. Participanții vor avea posibilitatea de a vedea și noile colecții de culori din gama de produse L’Oreal Professionnel Paris, Label M, Matrix Professional, cât și cele cu care lucrează profesioniști de la Fundația Intercoiffure Romania. Sâmbătă, programul continuă cu seminariile suținute de Dancso Erika din Ungaria care va prezenta coafuri de ocazie, după care în program sunt incluse prezentări ale colecțiilor semnate de Davines, Nashi Argan și Screen. Pe partea de workshop-uri, evenimentul propune tematici diverse care vizează atât arta makeup-ului, cât și a coafurii. În program sunt incluse 9 workshop-uri și două prezentări. Vor fi atinse subiecte precum machiajul corector, matematica și psihologia culorilor, prezentarea și executarea coafurilor de ocazie, tratamente și terapii pentru păr, tunsori, shaving și aranjat barbă.



Casa Meșteșugarilor, locul de întâlnire al profesioniștilor din domeniul esteticii

Locația seminariilor și a workshop-urilor nu a fost aleasă nici ea la întâmplare. În Casa Meșteșugarilor, clădire emblematică construită încă în anul 1911, se întâlneau breslele de meșteșugari care erau și principalii susținători ai vieții economice sătmărene. Clădirea care a constituit pe parcursul mai multor decenii un spațiu de promovare și dezvoltare a breslelor și cunoscută drept Casa Meșteșugarilor a fost recent reabilitată, oferind acum un spațiu modern, dotat cu infrastructură specifică mediului de afaceri și oferind servicii de specialitate în vederea încheierii unor parteneriate viabile și a desfășurării unor evenimente.

O șansă unică pentru elevii sătmăreni

Față de edițiile anterioare, în acest an, alături de organizatori se va implica Inspectoratul Școlar Județean și Colegiului Tehnic “Elisa Zamfirescu” care vor promova învățământul școlar dual, printr-o activitate inedită, răspunzând astfel unei nevoi a pieței muncii care duce lipsă de profesioniști și meseriași inclusiv în domeniul beauty. În acest scop, vineri 17 noiembrie, de la ora 18.00 se va organiza “Beauty Days- learning ways”, eveniment deschis publicului larg. În cadrul evenimentului elevii vor avea oportunitatea de a îmbina abilitățile însușite în școală cu talentul și imaginația, pentru a participa la parade și competiții, câștigând experiență și dezvoltându-și astfel priceperea și îndemânarea. De asemenea, organizatorii doresc să le ofere șansa elevilor de a urmări în “direct” stiliști de talie națională și internațională în acțiune, experimentând trenduri și tehnici, concepte ori tendințe. Feedback-ul pe care ucenicii frumuseții îl vor primi în urma acestor activități de la specialiști (fie apreciativ ori corectiv) va constitui un vot de încredere în exercitarea meseriei alese, motivându-i și impulsionându-i. “Deja familiar Colegiului Tehnic “Elisa Zamfirescu”, evenimentul Beauty Days ne asigură an de an, privilegiul de a întâlni oameni care reprezintă idealul formării ca specialist în domeniul frumuseții. Oricum reușita este foarte aproape prin însăși participarea la Beauty Days. Dacă creezi o competiție cu sinele, dorința de progres devine implicită, iar evoluția automotivantă! Succes, Beauty Days! La cât mai multe ediții și la cât mai mulți creatori de frumusețe!”, a declarat Mari Bozga, profesor de practică la Colegiul Tehnic “Elisa Zamfirescu”. Tot vineri, 17 noiembrie, elevii și publicul larg prezent vor avea ocazia de a admira câteva dintre creațiile designerilor sătmăreni. “În cadrul Beauty Days, manechinii Agenției Trust Models vor prezenta în data de 17 noiembrie de la ora 18:00, câteva ținute ale unor designeri sătmăreni precum Cristina și Raluca Mureșan, Merkli Evelyn, Sonia Bran și magazinul For You. Așteptăm cu drag toți pasionații de modă la “Beauty Night”, a transmis Kariklea David. Informații suplimentare despre desfășurarea evenimentului și modalitatea de înscriere la workshop-uri se pot obține de pe pagina de facebook a evenimentului https://www.facebook.com/beautydayssatumare/ sau la numerele de telefon 0742.266.199 și 0261.713.678.