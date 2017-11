Derby-ul CSM –Sepsi, transmis de canalul de youtube al FR Baschet

Duminica de la ora 18 se joaca la sala LPS din Satu Mare derby-ul Ligii Nationale de baschet feminin. Se vor intalni CSM Satu Mare si Sepsi Sfantu Gheorghe , singurele echipe neinvinse pina in etapa a 8-a. Duminica de la ora 18 se joaca la sala LPS din Satu Mare derby-ul Ligii Nationale de baschet feminin. Se vor intalni CSM Satu Mare si Sepsi Sfantu Gheorghe , singurele echipe neinvinse pina in etapa a 8-a. Iar Federatia Romana de Baschet a anuntat ca acest joc va putea fi urmarit in direct si pe canalul de youtube al FRB la urmatoarea adresa: https://www.youtube.com/watch?v=6YfVMmvQq0c . Legat de meci, Sepsi Sfantu Gheorghe e campioana en titre si vine la Satu Mare din postura de participant in FIBA Europe Cup. De altfel Sepsi joaca joi 30 noiembrie acasa cu Piestanske iar o victorie le-ar mentine sansele de calificare in faza a doua a elevelor lui Mikes. De cealalta parte, CSM Satu Mare va incerca sa profite de avantajul terenului propriu. Formatia lui Marius Doba a suferit insa o pierdere importanta prin plecarea in Coreea de Sud a pivotului Destiny Williams. In locul ei a fost transferata Britany Miller dar aceasta inca nu a avut prea mult timp de acomodare si e asteptata inca si cartea verde de transfer. Partida va fi arbitrata de Alin Faur, Andrada Csender si Vlad Potra. Comisar , Viorel Constantinescu.