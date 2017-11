Echipele din Păulești și Mădăras pierd cu 3-0 meciul jucat…împreună!

Caz interesant pe masa Comisiei de disciplină a AJF Satu Mare… După problemele apărute la meciul Păulești -Mădăras, ambele echipe au rămas cu buza umflată…Adică punctele au rămas la AJF după ce Păulești și Mădăras s-au anihilat reciproc și au pierdut din motive diferite acest joc la masa verde…

Iată deciziile comisiei:

– La jocul Unirea Păuleşti – AS Cetate Ardud (Mădăras), disputat la 05.11.2017, după audierea părţilor şi a oficialilor, comisia a hotărât: pierderea jocului cu 3-0 de către echipa din Păuleşti, (pentru bruscarea observatorului de către un spectator care a pătruns în incinta suprafeţei de joc), conform hotărârii Adunării Generale, iar echipa gazdă este sancţionată cu un ultim avertisment pentru carenţe în organizarea jocului şi amendată cu 150 de lei. În urma analizei rapoartelor de joc de către Comisia de Disciplină s-a constatat că jucătorul Coţi Titus(Ardud) a evoluat atât la prima echipă, cât şi la a doua, în aceeaşi zi – 05.11.2017 – (Cetate Ardud – Luceafărul Decebal, Liga a V-a, programat la 11:30, şi Unirea Păuleşti – AS Cetate Ardud Mădăras, Liga a IV-a, programat la ora 14:00). S-a hotărât, din oficiu, pierderea jocului cu 3-0 prin forfait a echipei AS Ardud Cetate Ardud (Mădăras).

La jocul Speranţa Halmeu – Someşul Oar a fost eliminat jucătorul Stoica Rafael (Halmeu) pentru fault în postură de ultim apărător. S-a hotărât suspendarea acestuia o etapă şi amendarea lui cu 45 de lei.

– La “Olimpia Domăneşti – Real Andrid” a fost eliminat Kiss Zsolt (Andrid) pentru injurii aduse arbitrului asistent. Va fi suspendat două etape şi amendat cu 75 lei.

– În partida Gloria Moftinu Mare – Dacia Supur a fost eliminat Petric Florin (Moftinu Mare) pentru injurii aduse arbitrului, după eliminare, acesta bruscând arbitrul. Este convocat delegatul echipei din Supur – Toth Iosif – la următoarea şedinţă – marţi, 21 noiembrie, ora 16:00.

– La jocul Prietenia Crucişor – Codreana Homoroade a fost eliminat Pop Sergiu(Homoroade) pentru cumul de cartonaşe. Va fi suspendat o etapă şi amendat cu 20 lei.

– În “Kneho Urziceni – Platanul Marna” jucătorul Matei Sergiu (Marna) a adus injurii la adresa arbitrului, după terminarea partidei reţinându-i-se legitimaţia de joc. Comisia hotărăşte suspendarea jucătorului două etape şi amendarea lui cu 75 de lei.

– La jocul Victoria Apa – Unirea Păuleşti echipa din Păuleşti a depus o contestaţie privind identitatea unui jucător de la echipa gazdă. Oficialii celor două grupări şi jucătorul contestat sunt aşteptaţi la şedinţa din 21 noiembrie, ora 16:00.