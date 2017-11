Final de gală pentru ediția 2017 a Campionatului Internațional de Rally Sprint

Sambata, 18 noiembrie, la locatia deja consacrată de pe Poligonul ACR Satu Mare, s-a desfasurat etapa a 5-a, ultima din acest an, a Campionatului International de Rally Sprint ACR 2017.

Acest campionat a fost organizat de ACR Sucursala Satu Mare, Clubul Sportiv Auto Karting Rider’s si Primaria Municipiului Satu Mare. Cel mai titrat si cel mai constant campionat din Ardeal s-a incheiat fara evenimente nedorite. Pe parcursul campionatului au fost inscriși 147 de concurenti la cele noua grupe.

In acest sezon primele patru etape s-au desfasurat in conditii meteo foarte favorabile pentru acest sport, mai putin ultima etapa care a pus la incercare abilitatile pilotilor de a stapani masinile in frig si pe o pista umeda. Vremea ploioasa nu a reusit sa reduca apetitul pilotilor, organizatorilor si a spectatorilor de a participa in numar mare (63 de concurenti inscrisi) la ultima etapa din acest an.

Avand in vedere buna organizare si atitudinea sportivilor etapa s-a desfasurat fluent si fara evenimente nedorite, sfarsind inainte de ora prestabilita. Inaintea ultimei etape nu era adjudecat la nici o grupa titlu de campion si numarul mare de concurenti inscrisi la ultima etapa a confirmat inca o data interesul pentru acest campionat. Piloti avansati si debutanti au sosit din mai multe localitati si judete si anume din : Baia Mare, Livada, Oradea, Sintion, Cluj Napoca, Timisoara, Petrosani, Miercurea Nirajului , Targu Mures, Salonta, Periam, Carei si din Satu Mare .

Castigatorii etapei a V-a pe categorii:

JUNIORI : locul 1. Pelici Darco Antonio 16 ani (Timisoara, Honda CRX ), locul 2. Pintye Balázs 15 ani (Satu Mare/SM, Honda); locul 3. Kiss Szilárd 14 ani (Miercurea Nirajului, Opel Astra)

FEMININ: locul 1. Iocsak Natalia Ramona (Livada, Honda Civic) ; 2. Kiss Pamela (Satu Mare, Opel Astra)

DEBUTANTI:

CLASA 1 – 1. Mezei Bogdan (Oradea, Nissan Micra) ; 2. Habian Marius (Petrosani/HD, VW Polo) ; 3. Lupulescu Adrian (Timisoara, VW Polo)

CLASA 2 – 1. Zaharie Alin (Timisoara, Mini Cooper) ; 2. Samoila Alexandru (Baia Mare, Opel Corsa) . 3. Liviu Moldovan (Oradea, BMW);

AVANSATI

CLASA 1 – 1. Uram Andrei (Oradea, Mazda 323); 2. Pasca Ovidiu (Baia Mare, MG ZR 1,8); 3. Vezendan Mihai (Satu Mare, Honda crx)

CLASA 2 – 1. Popa Claudiu Daniel (Timisoara, Opel Kadett); 2. Nagy Attila(Baia Mare, Opel Astra); 3. Kis Kasza Szilárd (Satu Mare, Renault Megane);

CLASA 3 – 1. Stecka Florin (Satu Mare, BMW); 2. Gobel Eduard (Baia Mare, BMW); 3. Kui Ferenc (Satu Mare, Honda Civic )

CLASA 4 – 1. Bekő Istvan (Cluj Napoca, Subaru Impreza); 2. Hudema Marius (Timisoara, Subaru Impreza); 3. Andor Marius (Baia Mare, VW Golf).

OPEN – 1. Bekő Istvan; 2. Uram Andrei; 3. Pasca Ovidiu

ECHIPE – 1. Sport Masters YEAR 2012 – Timisoara; 2. CS A-K RIDER’S Satu Mare; 3. XPO Reacing Team – Baia Mare;

Dupa terminarea etapei a V-a, si dupa adunarea punctelor obtinute pe tot parcursul anului , intr-un cadru festiv, organizat la Sala de evenimente ESEDRA s-au decernat cupe , medalii si bineînțeles titlurile de campioni.

Castigatorii fiecarei grupe si clase a Campionatului International de Rally Sprint ACR 2017:

Campionul grupei JUNIORI : Pelici Darco Antonio 16 ani

Vicecampionul grupei : Pintye Balázs 15 ani

Locul 3 la grupa : Iocsak Natalia Ramona 14 ani

Campionul grupei DEBUTANTI

Clasa 1 : Ciotau Alexandru Razvan (Timisoara)

Vicecampionul clasei : Dobrai Zsigmond (Oradea)

Locul 3 la clasa : Lupulescu Adrian (Timisoara)

Campionul grupei DEBUTANTI

Clasa 2 : Moldovan Liviu (Oradea)

Vicecampionul clasei : Majercsak Cristian (Baia Mare)

Locul 3 la clasa : Zaharie Alin (Timisoara)

Campionul grupei AVANSATI

Clasa 1 : Pasca Ovidiu (Baia Mare)

Vicecampionul clasei : Uram Andrei (Oradea)

Locul 3 la clasa : Vezendan Mihai (Satu Mare)

Campionul grupei AVANSATI

Clasa 2 : Veress Tamás István (Baia Mare)

Vicecampionul clasei : Popa Claudiu Daniel (Timisoara)

Locul 3 la clasa : Németh Péter (Timisoara)

Campionul grupei AVANSATI

Clasa 3 : Stecka Florin (Satu Mare)

Vicecampionul clasei : Kovács Levente (Satu Mare)

Locul 3 la clasa : Kui Ferenc (Satu Mare)

Campionul grupei AVANSATI

Clasa 4 : Hudema Marius (Timisoara)

Vicecampionul clasei : Andor Marius ( Baia Mare)

Locul 3 la clasa : Pasca Ovidiu ( Baia Mare)

Campioana grupei FEMININ : Iocsak Natalia Ramona(Livada)

Vicecampioana grupei : Kiss Pamela (Satu Mare)

Campionul la OPEN : Pasca Ovidiu (Baia Mare)

Vicecampionul : Hudema Marius (Timisoara)

Locul 3 la OPEN : Uram Andrei (Oradea)

ECHIPA CAMPIOANA : Sport Masters YEAR 2012 -Timisoara

Vicecampioana : CS A-K RIDER’S – Satu Mare

Locul 3 : XPO Racing Team – Baia Mare