Fotbal / Haos la un meci din prima ligă franceză

Partida dintre Saint-Etienne si Olympique Lyon din campionatul Frantei a fost intrerupta in doua randuri din cauza patrunderii suporterilor gazda pe teren. Golul de 5-0 pentru Lyon marcat de Fekir a declansat nebunia in randul "verzilor", care n-au mai suportat umilinta si au patruns pe teren pentru a se rafui cu jucatorii adversi. Aceasta dupa ce Fekir si-a scos tricoul si l-a prezentat rivalilor intr-un gest provocator. Era minutul 85 al unui meci tensionat inca de la inceput, iar arbitrul Clement Turpin a intrerupt partida vreme de 40 de minute. Meciul fusese intrerupt prima oara la putina vreme dupa start cand, din cauza fumului dens cauzat de tortele aprinse, sistemul de asistenta video a arbitrajului n-a mai functionat.