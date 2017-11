Liga 1 / FCSB îşi păstrează primul loc

Victorie la limita obtinuta de FCSB, duminica seara, pe teren propriu in fata Concordiei Chiajna si trei puncte prin care echipa ros-albastra se mentine la conducerea clasamentului din Liga 1 Betano. FCSB a deschis scorul dupa 14 minute printr-un sut spectaculos al lui Nedelcu din afara careului. Prima reusita in tricoul ros-albastru pentru tanarul mijlocas transferat in vara de la Viitorul. Dupa doar trei minute ilfovenii reuseau egalarea in urma unei faze fixe de la coltul terenului. Nita a iesit gresit pe centrare si fostul dinamovist Marc a inscris nestingherit cu o lovitura de cap de langa bara a doua. FCSB a controlat in continuare jocul si, dupa ratarea lui Teixeira din minutul 30, Gnohere a marcat golul de 2-1 cu sase minute inaintea pauzei dupa o faza colectiva de atac. Tanase a lasat pentru Teixeira, mingea a revenit la capitanul stelist care i-a asezat balonul lui Gnohere, iar francezul a finalizat cu un sut pe jos pentru reusita cu numarul 10 a sezonului actual. Dubla ocazie pentru FCSB in finalul reprizei la lovitura de cap a lui Planic deviata de un aparator advers si respinsa de Caparco de pe linia portii, apoi la voleul incercat de Teixeira, cu mingea trecand putin pe langa poarta. In partea secunda cei de la FCSB au jucat la mentinerea rezultatului, iar Chiajna s-a aratat mai periculoasa in atac ratand prin Bumba o buna sansa in minutul 83. Alibec a intrat la gazde pentru ultimele 17 minute si s-a remarcat prin doua suturi ramase fara rezultat.