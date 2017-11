Maraton de înot la Select

A patra ediție a Concursului Interșcolar de Înot va avea loc sâmbătă la bazinul Select din Satu Mare.

Organizatorii se așteaptă ca la ediția din acest an să participe peste 400 de copii, mai ales că în premieră competiția e sprijinită de Consiliul Județean. Anul trecut la maratonul de înot au participat peste 240 de elevi de la diferite școli din județ, iar anul acesta în urma bunei colaborări cu Inspectoratul Școlar Județean au fost invitați și mai mulți copii. ”E un lucru îmbucurător că anul acesta am câștigat un proiect de finanțare de la Consiliul Județean și că putem crește nivelul competiției. Și putem să le oferim și mai multe premii copiilor. În plus fiecare participant va beneficia și de o masă pe parcursul concursului. Ne dorim ca pe viitor să implicăm și mai mult școlile în acțiunile noastre și copiii să aibă șansa de a învăța să înoate împreună cu noi” a spus Mircea Pop, inițiatorul concursului. Tiberiu Markus, un inimos susținător al sportului sătmărean și al înotului în mod special, a amintit că până la finalul anului vor mai fi organizate alte două competiții de anvergură la bazinul Select, rezervate atât profesioniștilor cât și amatorilor. Organizatorii au amintit că bugetul maratonului de înot din acest an se ridică la 26.000 lei din care 17.000 obținuți prin proiect de la Consiliul județean. Competiția va începe la ora 9,30 iar participanților li se pregătesc multe premii și surprize. Mai multe amănunte despre eveniment veți putea afla luni seara de la ora 20,45 în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă de la NORD VEST TV.