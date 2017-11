Meci dificil pentru fetele lui Dobă

După o pauză de mai bine de două săptămâni cauzată de meciurile din primele două etape a preliminariilor Campionatului European 2019, baschetul revine în actualitate la sala LPS. CSM Satu Mare va întîlni duminică de la ora 15,15 incomoda trupă a lui Dan Calancea, Olimpia Brașov. Brașovencele au înregistrat două victorii, ambele în deplasare, la Arad și Târgu Mureș, și două înfrângeri , cu Alexandria și Alba Iulia acasă, semn că se simt mai bine când evoluează pe teren străin. În plus, Olimpia Brașov, medaliată cu bronz sezonul trecut și finalistă a Cupei României și-a anunțat și în acest an candidatura la medalii iar în lot apar jucătoare experimentate ca Pesovic, Irimia sau Higgins. La CSM Satu Mare atmosfera e una bună și echipa vrea să continue parcursul perfect de până acum. Poziția de lideră în Liga Națională conferă trupei lui Dobă și statutul de favorită în meciul ce se va juca duminică .Solopova a revenit ieri de la lotul Lituaniei în vreme ce restul fetelor din lot s-au pregătit împreună în această săptămână. Meciul va fi transmis în direct de Digisport 3 iar campioana olimpică la spadă Simona Pop a fost invitată să dea lovitura de start. În plus copiii de la academiile de baschet din oraș sunt așteptați alături de părinți să le susțină pe Mandache & co. Partida va fi arbitrată de Andrada Monika Csender, Razvan Opris, Octavian Goina.Comisar: Bucerzan Radu