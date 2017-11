Prelungire pentru Teixeira

La cei 37 de ani ai sai mijlocasul portughez Felipe Teixeira face spectacol la FCSB de fiecare data cand intra pe teren aratand o prospetime si o tehnica de invidiat. Jocurile bune ale lusitanului nu l-au lasat indiferent pe patronul Gigi Becali, iar acesta a anuntat prelungirea contractului pentru Teixeira. Adus in vara de la Astra, Teixeira semnase pe un singur sezon, insa l-a convins pe Becali sa-i prelungeasca intelegerea pentru inca un sezon. “Vreau sa-i arat ca apreciez tot ce a facut pentru Steaua si ca a calificat-o in primavara europeana. O sa-i prelungesc contractul pe inca un sezon, ce daca are 37 de ani”, a spus Becali pentru Fanatik. Teixeira a disputat in acest sezon 19 meciuri in toate competitiile si a marcat trei goluri.