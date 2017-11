Terenuri de sport inaugurate în Sătmar

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a inaugurat ieri terenurile de sport cu iarbă sintetică și nocturnă realizate la trei dintre unitățile de învățământ din Sătmar.

Este vorba despre investitii la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” , Scoala Gimnaziala Octavian Goga si Liceul Tehnologic Emil Palade. Primarul a spus că în acest an s-au realizat trei astfel de terenuri de mini-fotbal, valoarea totală fiind de 850.000 de lei. Acesta a afirmat ca spera ca de aceste investitii vor profita elevii acestor institutii de invatamant, care vor avea posibilitatea de a face miscare atat in timpul orelor de educatie fizica si sport, cat si in afara programului.“Am investit o sumă importantă în amenajarea celor trei terenuri de sport, tocmai pentru că suntem în asentiment cu vechiul proverb latin ” Mens sana in corpore sano”. Pe lângă condițiile bune pe care le asigurăm elevilor în școlile din Satu Mare, dorim să le oferim copiilor noștri posibilitatea de a se dezvolta armonios și a crește sănătoși făcând mișcare. Am dorit să îi încurajăm să practice sport pentru sănătatea lor, pentru a le dezvolta spiritul competițional, dorința de reușită și fair – play-ul. Nu ne vom opri la cele trei unități de învățământ, vom continua și anul viitor să investim în terenuri de sport pentru că o viață sănătoasă înseamnă în primul rând multă mișcare”, a declarat primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor. La Colegiul National Mihai Eminescu au fost inaugurate doua terenuri, unul pentru fotbal si altul pentru volei si badminton. Iar invitatii au testat calitatea terenului sintetic si au incins o miuta spre deliciul elevilor care asteptau sa isi inceapa ora de sport pe noua baza sportiva a colegiului.

”E o investiție importantă pentru colegiul nostru. Mai ales că noi nu dispunem de o sală prea mare de sport și elevii nu au avut prea bune condiții pentru a face sport. Mulțumim primăriei și sperăm ca și pe viitor să beneficiem de tot sprijinul pentru a face și noi investiții la noi în școală”, a spus directorul Liviu Rotaru de la Colegiul Național Mihai Eminescu.

Primii care s-au bucurat de noua baza sportiva au fost elevii din clasa a X B care sub indrumarea profesoarei Anisoara Estinca au incins o miuta in ciuda vremii ploioase. Astfel, vechiul teren de fotbal ce era amplasat pe bitumul din curtea colegiului devine istorie. Portile de fotbal au disparut iar in locul lor au aparut panourile de baschet. De remarcat ca baza sportiva va putea fi folosita pana cel tarziu la ora 22 iar conducerea colegiului a anuntat ca pentru o buna supraveghere in zona au fost montate camere video. La inaugurare au participat atat primarul Kereskenyi Gabor, cat si viceprimarul Doina Feher, city managerul Maskulik Csaba si inspectorul scolar general Călin Durla. Cele trei obiective de investiții au fost mai mult decât necesare deoarece terenurile vechi se aflau într-o fază avansată de degradare și nu mai asigurau condițiile calitative pentru practicarea sportului. De asemenea, impactul vizual era unul neplăcut, afectând întregul ansamblu al unităților școlare.