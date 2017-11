Victoria a venit după pauză!

Olimpia și Dacia Unirea Brăila au oferit un meci spectaculos sâmbătă, în etapa a 17-a a Ligii a 2-a. Cinci goluri, răsturnări spectaculoase de scor, ocazii rarisime , mingi trimise în bară și un penalty, acestea au fost ingredientele unui meci între două echipe aflate în suferință.

Olimpia s-a impus cu 3-2 după o revenire în partea a doua. Brăilenii au început mai bine și au ratat primele ocazii prin Bucur min. 2 și Iosofache min. 10. Lusamba trimite în transversală în minutul 18 pentru prima ocazie a gazdelor. Meciul are ritm iar în minutul 26 brăilenii sunt la un pas de a deschide scorul. Bucur scapă singur dar nu-l poate învinge pe F.Muntean, jucătorii Olimpiei pornesc ei pe contraatac, mingea ajunge la Jurj care trage de la 16 m, mingea e respinsă în față de Țigrea, iar Lusamba atent înscrie pentru 1-0 min 27! Brăilenii nu cedează și revin în atac iar veteranul Frunză egalează cu un șut de la 20 m. 1-1 min 39. Peste 60 de secunde Iosofache e lansat pe banda dreaptă, intră în careu iar Brata îl agață involuntar. Penalty, și Frunză face dubla cu o execuție perfectă , la vinclu! La pauză se pare că a fost agitație mare în vestiarul Olimpiei. Conștienți probabil că o înfrângere ar putea duce la retragerea din campionat, antrenorii au apelat la ogoliul jucătorilor. Iar peste toate se pare că a apărut și prima specială de 1.500 de lei promisă de omul de afaceri, Vasile Bud. Iar de la vestiare, pe teren parcă a intrat o singură echipă… Olimpia. Oaspeții și-au lăsat știința jocului la vestiare iar galben-albaștrii au întors rapid soarta meciului. Jurj a marcat cu capul în minutul 49 după o centrare a lui Miholca, iar apoi Lusamba a făcut dubla în minutul 61 după un corner executat de Brata. Interesantă a fost și seria de cinci lovituri de colț avută de Olimpia în doar câteva minute, iar din a cincea încercare Lusamba a marcat pentru 3-2! Brăilenii au două ocazii prin nou intratul Banyai (min. 75 și 85) în vreme ce Olimpia putea face golaveraj dacă Munteanu, Lusamba sau Vasile Pop n-ar fi ratat cu ușurință ocaziile avute. S-a terminat 3-2 și după această victorie, Olimpia a înregistrat 20 de puncte şi se află pe locul 12, la trei puncte peste locurile retrogradabile, în timp ce Dacia Unirea se află pe locul 15, cu 17 puncte. Săptămâna viitoare, în etapa a 18-a, Olimpia joacă la FC Argeş, în timp ce Brăila o întâlneşte pe teren propriu pe UTA Arad. Brăila și-a confirmat statutul de cea mai ofensivă echipă din campionat. Dacia Unirea a marcat de 37 de ori în actuala ediție de campionat. Nu e mai puțin adevărat că brăilenii au încasat 35 de goluri și ocupă acum locul 15. Rămâne de vazut dacă își vor rezolva problemele financiare, jucătorii având chiar și 10 luni de restanțe la salarii. După acest meci Olimpia merge la Pitești pentru duelul cu FC Argeș. Antrenorul Ritli Zoltan nu va putea conta pe Mureșan și Bura accidentati, Vasile Pop și Duruș suspendați.Ritli își felicită jucătorii „Echipa Brăilei e o echipă foarte bună şi cred că e cea mai omogenă echipă din Liga a 2-a şi au aproape 40 de goluri marcate. Eram conştienţi că, dacă voiam să scăpăm din zona periculoasă, astăzi trebuia să câştigăm neapărat. Am avut o primă repriză destul de bună, dar, din păcate, şi astăzi greşelile individuale ne-au costat. Avem meciuri în lanţ în care greşelile individuale îşi pun amprenta asupra rezultatului sau jocului. Vreau să îmi felicit jucătorii pentru că au dat dovadă că sunt un grup puternic şi au caracter. În a doua repriză au demonstrat acest lucru, s-au dăruit, au fost agresivi şi erau conştienţi că suntem într-o poziţie în care putea fi viitorul nostru la mijloc. Dacă cumva pierdem, intram în zona periculoasă şi după toate problemele pe care le-am avut foarte greu puteam ieşi de acolo. Având în vedere că avem încă patru etape cu echipe bune. E o victorie meritată având în vedere jocul din a doua repriză şi îi felicit pe toţi jucătorii. Avem probleme pe unele posturi în care efectiv nu avem jucători pe postul respectiv. Pe Dumitru Muntean l-am înnebunit cred că de când sunt antrenor a jucat toate posturile ofensive. Căutăm soluţiile cele mai bune şi să vedem unde avem minusuri ca să punem jucători care pot să facă faţă. Trebuia să risc… Legat de Vasile Pop, sunt nemulţumit de el, de atitudinea lui. Pop are calităţi foarte bune ofensive, de viteză, dar aştept mult mai mult de la el. Trebuie mai multă agresivitate. Mă bazez pe el în continuare şi aştept mult mai mult de le ei”, a declarat Ritli la conferința de presă de după joc. Partida Olimpia-Dacia Unirea Brăila va putea fi urmărită luni seara de la ora 20,45 la Nord Vest TV în cadrul emisiunii Săptămâna sportivă.

OLIMPIA SATU MARE – DACIA UNIREA BRĂILA 3-2

Olivier Lusamba 27’, 60’, Sergiu Jurj 48’ / Frunză 40’, 42’ – pen.

Olimpia- Fl. Muntean – Duruş, Hlinca, Cr. Munteanu, Brata (Vas. Pop 77’) – Miholca, R. Rus, Villand, D. Muntean (cpt.) – Lusamba, Jurj (Cubaş 89’)

Antrenor: Zoltan Ritli

Dacia Unirea- Ţicrea – Gab. Niţă, Covaciu, Ghiocel (Banyoi 69’), Frunză (cpt.) – C. Roşu, Puia (Ed. Oprea 46’) – Iosofache (Olenic 46’), Ol. Bucur, C. Mihai – Al. Pop

Antrenor: Alin Pânzaru

Stadion: Olimpia (Satu Mare); Spectatori: 200; Arbitru: Omar Cristian Dumitrică (Craiova); Asistenţi: Ovidiu Timar (Marghita) şi Casian Băla (Arad).

Rezultate etapa a 17-a

CS Baloteşti – Metaloglobus Bucureşti 2-0CS Afumaţi – Chindia Târgovişte 0-0Olimpia Satu Mare – Dacia Unirea Brăila 3-2UTA Arad – ASA Târgu Mureş 1-2Pandurii Târgu Jiu – Ripensia Timişoara 1-1Ştiinţa Miroslava – Foresta Suceava 0-1CS Mioveni – Sportul Snagov 2-2Dunărea Călăraşi – FC Argeş 2-1AFC Hermannstadt – Academica Clinceni 1-0ASU Politehnica Timişoara – Luceafărul Oradea 2-0