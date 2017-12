Campioana, deocamdată mai bună!

Duelul singurelor echipe neînvinse din baschetul feminin s-a jucat duminică seară în sala LPS. CSM Satu Mare și Sepsi Sfântu Gheorghe au oferit un spectacol deosebit publicului spectator care a umplut din nou micuța sală din Satu Mare.

Campioana cu un lot mai numeros și cu o echipă clar mai omogenă s-a impus , scor 78-59, grație unui sfert patru excelent. Fără Williams, plecată în Coreea de Sud și cu Britany Miller în așteptarea cărții verzi, CSM Satu Mare a avut puterea de a juca de la egal la egal cu campioana până în sfertul patru. S-a mers cap la cap până la 28-28, după care, grație cuplului Webb-Părău , Sepsi s-a desprins pe tabelă. Cu șase străine în lot față de doar patru ale gazdelor, Sepsi a găsit resurse să se desprindă în ultimele zece minute iar parțialul de 22-12 s-a arătat decisiv, Solopova & co fiind incapabile de revenire.

CSM Satu Mare – Sepsi s-a încheiat 59-78, pe sferturi 15-20, 16-20, 16-16, 12-22. Este primul meci pierdut în acest sezon de CSM Satu Mare iar campionatul e departe de a fi jucat… Trebuie să recunoaștem cu sportivitate că Sepsi a fost mai bună ca și noi, atât pe teren cât și în tribune, unde galeria lor a asigurat fundalul sonor…”Vorbim totuși de campioana en titre și de echipa ce tocmai a trecut de faza grupelor în FIBA Cup. Mergem mai departe, campionatul e lung, iar acum trebuie să ne concentrăm pe meciul de la Alexandria, unul extrem de dificil”, a spus la final antrenorul Marius Dobă.

Au jucat:CSM Satu Mare: Harrison – 22p, Mandache – 13p, Green – 8p, Baltic – 8p, Solopova – 8p, Sfîrlea, Szmutku, Uiuiu. Antrenor: Marius Dobă.Sepsi: Fontaine – 22p, Webb – 19p, Părău – 19p, Neagu – 6p, Kress – 4p, Carter – 4p, Kilin – 2p, Dzankic – 2p, Marshall, Huţanu, Stoenescu. Antrenor: Zoran Mikes.

Cu CSU Alba Iulia în sferturile Cupei României Ieri a avut loc la sediul FR Baschet tragerea la sorti a jocurilor din cadrul Turneului Final 8 al Cupei Romaniei Feminin, editia 2017-2018. CSM Satu Mare va juca in sferturi cu CSU Alba Iulia. Iar daca va ajunge in semifinale se va duela cu invingatoarea din meciul Arad-Alexandria… O șansă oarecum de a ajunge în finală dacă ținem cont că Sepsi este pe cealaltă parte a tabloului… In urma tragerii la sorti au rezultat urmatoarele jocuri:1. CS Universitatea Cluj – ACS Sepsi Sic Sf. Gheorghe2. FCC ICIM CSB Arad – ACSB Teleorman Alexandria3. CSM Satu Mare – CS Universitatea Alba Iulia4. CS SCM Timisoara – Olimpia BrasovSemifinaleInvingator joc 1 vs. Invingator joc 4Invingator joc 2 vs. Invingator joc 3Turneul Final 8 va avea loc la finalul lunii februarie urmand ca locatia sa fie stabilita in aceasta luna.