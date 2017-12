Federația Română de Scrimă și-a premiat cei mai buni sportivi și antrenori din 2017

Federația Română de Scrimă a organizat miercuri, 6 decembrie 2017, la Phoenicia Grand Hotel, Gala de premiere a celor mai buni sportivi și antrenori ai săi din acest an. Cu această ocazie, Federația Română de Scrimă i-a premiat pe toți sportivii medaliați la competițiile importante din 2017, pe cei mai buni tehnicieni, dar și pe cei mai buni antrenori de la cadeți și juniori. Evenimentul a fost onorat de reprezentanți ai Comitetului Olimpic și Sportiv Român, ai Ministerului Tineretului și Sportului, ai CSA Steaua, CS Dinamo, ai sponsorilor și partenerilor FR Scrimă din 2017, precum și a altor structuri sportive care colaborează cu forul condus de Laura Cârlescu Badea. Pe locul întâi în topul sportivilor din 2017 s-a clasat Bianca Pascu. Sabrera de la CS Dinamo a cucerit medalia de bronz la Campionatul European de seniori de la Tbilisi din vara acestui an, în proba feminină la individual. Pe locul doi s-a clasat Amalia Tătăran (spadă – CS Dinamo), iar pe trei a terminat Iulian Teodosiu (sabie – CS Dinamo).

Clasamentul complet al celor mai buni sportivi arată astfel: 1.Bianca Pascu – medalie de bronz la CE seniori in proba de sabie individual de la Tbilisi;2. Amalia Tătăran – medalie de bronz la CE seniori in proba de spada echipe de la Tbilisi, medalie de argint la CE tineret in proba de spada individual de la Minsk;3. Iulian Teodosiu – medalie de argint la CE tineret in proba de sabie individual de la Minsk;4. Raluca Sbîrcia, Adela Danciu, Greta Vereș și Amalia Tătăran – echipa de spadă seniori feminin – medalie de bronz la CE seniori in proba de spada echipe de la Tbilisi;5. Anca Săveanu, Raluca Drăghici, Rebeca Cândescu, Andreea Gheorghe – echipa de floretă cadeți feminin – medalie de argint la CE de cadeți în proba de floretă echipe de la Plovdiv;6. Matei Aniculoesei, Răzvan Stănescu, Andrei Păștin, Rareș Ailinca – echipa de sabie cadeți masculin – medalie de bronz la CE de cadeți în proba de sabie echipe de la Plovdiv;6. Adam Macska, Mihai Bigea, Alexandru Oroian, Balazs Szilagyi – echipa de spadă cadeți masculin – medalie de bronz la CE de cadeți în proba de spadă echipe de la Plovdiv. Tot cu această ocazie au fost premiați cei mai buni tehnicieni și cei mai buni antrenori de la cadeți și juniori, după cum urmează:

CEI MAI BUNI ANTRENORI

Florin Zalomir, Cosmin Hănceanu – lotul național de sabie seniori al României;George Epurescu, Alina Ciuculescu – lotul național de spadă seniori feminin al României;Florin Gheorghe, Petre Ducu – echipa de floretă cadeți feminin a României;Marius Gălățanu, Adrian Cârlescu Badea, Rareș Dumitrescu – echipa de sabie cadeți masculin a României;Nagy Lehel, Radu Podeanu – echipa de spadă cadeți masculin a României.

CEI MAI BUNI ANTRENORI DE LA CADEȚI ȘI JUNIORI

Florin Gheorghe – floretă masculin cadeți și juniori;Adrian Cârlescu Badea – sabie masculin cadeți și juniori;Ducu Petre – floretă feminin cadeți și juniori;Nagy Lehel – spadă masculin cadeți și juniori;Alexandru Sirițeanu – sabie fe-minin juniori;Cătălina Anghel – sabie feminin cadeți;Cornel Milan – spadă feminin juniori;Marcela Mincu – spadă feminin cadeți.

Momentul emoționant al Galei l-a prezentat premierea profesorului Dan Podeanu și a sportivei Ana Maria Brânză. Cei doi au primit din partea Federației Române de Scrimă trofeele pentru „Revenirea Anului” 2017.