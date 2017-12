Olimpia moare dar nu se predă!

foto: Veronica Hodas

Victorie nesperată obținută sâmbătă de Olimpia în ultimul meci de acasă din acest an din Liga a 2-a. Elevii lui Ritli, cei care au mai ajuns la stadion, și-au depășit condiția și în ciuda problemelor financiare au învins pe Metaloglobus.

E drept că victoria poate fi considerată una norocoasă . Mai întâi pentru că Olimpia a profitat de zilele libere de la FRF . În mod normal sătmărenii cu baremul neachitat după meciul cu Chindia riscau neprogramarea doar că fiind zile libere și la Casa Fotbalului comisia nu s-a întrunit iar sancțiunea n-a mai venit. Apoi în timpul meciului Olimpia a marcat la singurele ocazii avute în vreme ce oaspeții s-au lovit de portarul Marius Șuta. Eterna rezervă de la Oli a intrat între buturi sâmbătă și s-a transformat într-un adevărat om păianjen . Iar datorită lui Șuta punctele au rămas la Satu Mare spre satisfacția celor 100 de spectatori ce s-au încumetat pe o vreme rece să vină la stadion. Dumitru Muntean și-a redescoperit pofta de gol și a deschis și sâmbătă scorul în minutul 18 după o pasă venită de la un alt sătmărean, Vasile Pop. Desprnderea pe tabelă a venit în prelungiri când pe contraatac Lusamba l-a găsit nemarcat pe Jurj iar acesta a stabilit scorul final: 2-0. Metaloglobus a ratat situații clare iar Ghenovici a fost omul responsabil cu situațiile irosite de gol. Acesta ba a nimerit bara ba nu a putut să treacă de zidul ridicat de Șuta și astfel bucureștenii în ciuda unei posesii superioare s-au întors acasă cu coada-ntre picioare. Iar Metaloglobus își trece-n cont a doua înfrângere în fața Olimpiei în acest sezon. Cât despre viitor…Olimpia e depunctată și rămâne de văzut dacă va mai apuca să facă deplasarea la Clinceni penru ultimul meci oficial din acest an. Oficialii clubului trag speranțe că lucrurile se vor limpezi mai ales că pe 12 decembrie e așteptată o sentință favorabilă Olimpiei într-un proces ce ar putea debloca și banii de la Consiliul județean.Cum se spune …speranța moare ultima! Ar fi păcat ca Olimpia să se desființeze. O reorganizare ar fi poate mai bine venită . Chiar dacă ar urma o retrogradare în liga a 3-a , urmată de o reeșalonare a datoriilor și de o reașezare a lotului cu șanse adevărate acordate juniorilor sătmăreni și jucătorilor localnici.

foto: Veronica Hodas

Olimpia: Şuta – Duruș, Cr Munteanu, Szasz, Bura (64’ Jurj)- V. Pop (cpt.) (85’ Achim), Cubaș, Villand, Brata, D. Muntean-Lusamba (90+1 Rus),Rezerve neutilizate: Fl. Muntean – L. Vincze, Nemeş, Cocian.

Metaloglobus: Geantă – Robu, Mitroi (cpt.), Caramalău, Răileanu, Ghenovici, Sava, St. Niculae (64’ Stângă) , Vl. Vlad (73’ A. Marian), NsukamiRezerve neutilizate: M. Nedelcu – Negotei, G. Coman, Fl. Iordache, R. Gheorghe.

Arbitru: Cristian Codrea.

Asistenţi: Cristian Nicolae Lucaci şi Radu Despa (toţi din Baia Mare).

Ritli Zoltan antrenor Olimpia – „Vreau să felict băieții victoria de astăzi și pentru tot parcusul pe care l-am avut împreună. Din punct de vedere sportiv noi ne-am respectat meseria, jucătorii la fel. Suntem în grafic. Obiectivul era să facem 25-26 de puncte și consider că din punct de vedere sportiv, fără cele 4 puncte penalizare, pe locul 11-12, ceea ce e un lucru foarte bun având în vedere că noi din luna iunie nu am fost plătiți. De când am început pregătirile jucătorii n-au luat nici un salar. Am jucători care s-au lăsat de fotbal pentru că nu au putut să își întrețină familia și de luni au mers la lucru”.

foto: Veronica Hodas

Rezultate etapa 20:

ASU Politehnica Timisoara – Dacia Unirea Braila 2-1

Pandurii Tg.Jiu – FC Arges 1-5

Foresta Suceava – Ripensia Timisoara 1-2

Stiinta Miroslava – ASA Tg.Mures 5-0

Olimpia Satu Mare – Metaloglobus Bucuresti 2-0

Sportul Snagov – Luceafarul Oradea 0-3

CS Afumati – CS Mioveni 2-1

Dunarea Calarasi – Academica Clinceni 4-0

UTA – Chindia Targoviste 2-1

CS Balotesti – Hermannstadt 0-3

Florin Mureşan