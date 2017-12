Performanțe la Eger pentru CSM Satu Mare

Weekend-ul trecut in modernul Complex Sportiv din Eger (Ungaria) s-a desfasurat Concursul International de Inot “Cupa Pro Agria” cu peste 500 de copii participanti. La competitie au participat si șapte inotatori satmareni legitimati la CSM Satu Mare, pregatiti de antrenorii Carmen Bradeanu si Calin Mazilu. Satmarenii au obtinut rezultate bune, avand in vedere numarul de parti-cipanti la aceasta competitie. Pop Tudor a reusit sa obtina o medalie de aur, doua de argint si 2 de bronz, Mosnegutu Catalin si Riedl Serli Tibor au intrat in finala mai multor probe iar Pop Ariana, Silaghi Miriam, Simon Luca si Grigoriu Filip au reusit recorduri personale. A fost un concurs reusit, o experienta inedita. Sarbatori Frumoase tuturor din partea Fundatiei Pro Inot Satu Mare!