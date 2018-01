Dakar 2018 / Mani Gyenes intră încet în TOP 30

Sătmăreanul Mani Gyenes își continuă aventura în America de Sud . În ciuda unor probleme de navigație ori la motor, Mani a reușit să intre în top 30 la general. După patru etape din totalul de 14, Emanuel Gyenes se află pe 29 în clasamentul general. Astăzi este programată o etapă lungă de 774 km, cu o specială de 266 km integral pe nisip.

Emanuel Gyenes #28: „În etapa a patra am avut cea mai lungă probă specială de până acum. Au fost 330 de km pe un teren cu un nisip foarte variat. 100 din aceşti km i-am făcut în dune, unele la altitudini de peste 2.000 de metri. Startul a fost unul diferit. Marc Coma a vrut să reediteze starturile care se făceau pe malul Oceanului Atlantic în ultimele etape ale ediţiilor din raliu care se terminau lângă Lacul Roz, din Dakar, Senegal. Am pornit de pe malul Pacificului aliniaţi în rânduri de câte 15 motociclişti, eu am plecat de pe a treia linie. A fost un start bun pentru că am pornit primul de pe linia mea şi am reuşit să nu stau în praful celorlalţi concurenţi. La km 180 al probei am lovit cu pinionul o piatră, însă nu s-a rupt lanţul şi am putut continua. În etapa 5, mergem către Arequipa în ultima etapă peruană, mâine vom părăsi Atacama şi urcăm în Bolivia urmând să ajungem în La Paz, unde vineri este programată ziua de pauză”. Etapa a 5-a a raliului a avut loc ieri între San Juan de Marcona – Arequipa, traseul motocicliştilor fiind diferit de cel al clasei Auto.