Dans / Porți deschise la început de an la Passion 4 Salsa

Porți deschise la început de an la Passion 4 Salsa

13 va fi numărul norocos pentru pasionații de dans și mișcare din Satu Mare. Cei de la Passion 4 Salsa organizează Ziua porților deschise iar evenimentul e promovat deja pe pagina oficială de facebook a clubului. ”13.01.2018, ziua in care portile se deschid, iar voi, aveti ocazia sa veniti cu mic cu mare pentru a trai alaturi de noi pasiunea dansului! Nu este niciodata prea tarziu pentru a experimenta dansul si, dupa cum veti vedea, nici prea devreme!”, sună invitația celor de la Passion 4 Salsa. Sambata, 13 ianuarie puteți încerca gratuit cursurile !Programul se adreseaza tuturor grupelor de varsta:09.00 – Scoala mamelor pentru gravide cu Paula Cosma10.00 – Zumba cu Brigi11.00 – PassionMoms (danseaza cu bebelusul tau in sisteme de purtare)12.00 – PassionKids (grupa de varsta 2-4 ani)13.00 – Dans modern( 6- 12 ani) 14.00 – Dans de societate cu Kiss Bertalan (tango, vals)15.00 – Salsa cu Monica, Raul , Tekla si Cristi 16.00 – Kizomba cu Raul si Denisa 17.00 – Bachata Monica si Raul 18.00 – Rueda cu Monica si Raul 19.00 – AfroDance cu Tekla In aceasta zi, toate cursurile sunt gratuite ! Reduceri pentru cei care se inscriu in aceasta zi si tombola. În plus cei de la Passion 4 Salsa anunță că vineri seara pe 12 ianuarie vor fi două workshop uri sustinute de doi instructori bistrițeni : Andrei si Simona – bachata sensual si Ovidiu si Mihaela -kizomba, dupa care o mega petrecere. Iar sambata clubul își deschide portile si oferă cate o ora gratuita din fiecare curs ce are loc la Passion4Salsa.