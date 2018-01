Mani Gyenes, singurul reprezentant al României la ediția 2018

Raliul Dakar sărbătoreşte în acest an 4 decenii de existenţă. Organizatorii s-au gândit la câteva surprize pentru această ocazie specială şi au pregătit un traseu foarte dificil. Caravana va avea de înfruntat zone de deşert, drumuri aflate la altitudini mari, râuri şi dune.

„Vom avea condiții de cursă extrem de diferite de la o țară la alta”, a subliniat directorul Raliului Dakar. Etienne Lavigne a spus că nu se teme de “El Nino”, fenomenul meteo care a provocat în 2017 anularea a peste 30% din părţile cronometrate.

Raliul va traversa Peru, Bolivia şi Argentina, iar traseul va avea în acest an 8700 de kilometri şi se va desfăşura pe parcursul a 14 etape. Va fi cea mai lungă călătorie din istoria competiţiei. La start se vor alinia 500 de concurenţi împărţiţi în 4 categorii: auto, moto, quads și camioane.

Cursa se va desfăşura pentru a 10-a oară pe continentul sud-american. S-a mutat aici din anul 2009, din cauza ameninţărilor teroriste din Mauritania. Organizatorii s-au temut pentru viaţa piloţilor şi au fost nevoiţi să schimbe traseul.

Raliul va debuta pe data de 6 ianuarie. Startul se va da din capitala peruană Lima şi se va încheia pe 20 ianuarie, în oraşul argentinian Cordoba.

Un moment special al acestui raliu va fi participarea lui Sebastian Leob. Francezul este cel mai valoros pilot din istoria WRC şi a reuşit să câştige titlul de 9 ori consecutiv. Sunt şanse mari să participe pentru ultima oară la acest raliu.

“Poate Peugeot va decide să mai participe la Dakar, dar cred că eu nu”, a spus Loeb.

Mani Gyenes a ajuns cu bine în America de Sud

La acest raliu va participa din nou şi sătmăreanul Mani Gyenes. Românul a fost prima oară la Raliul Dakar în 2007. Anul trecut a terminat competiţia pe locul 17, iar cea mai bună clasare a fost locul 14 în anul 2016.

“Când m-am dus prima oară, mi-am propus doar să termin sănătos competiţia. Acum vreau în fiecare an mai mult. Este greu să ajung în primii 10, dar vom vedea. Sper să mă ajute şi motocicleta”, a spus pilotul.

Mani Gyenes a plecat deja spre marea competiţie şi s-a fotografiat pe aeroportul din Amsterdam. “Următoarea oprire este la Lima, în Peru”, a scris Gyenes pe Facebook.

“Azi am fost in port sa recuperam motocicleta si masina de asistenta. Totul a decurs conform planului, maine mai facem ultimele setari inainte de verificarile administrative si tehnice!!!”, a postat Mani imediat dupa sosirea in America de Sud.

Etapele Dakar 2018:

Etapa 1 (6 ianuarie): Lima (Peru) – Pisco (Peru), 272 km (31 km proba specială)

Etapa 2 (7 ianuarie): Pisco – Pisco, 278 km (267)

Etapa 3 (8 ianuarie): Pisco – San Juan de Marcona (Peru), 501 km (295)

Etapa 4 (9 ianuarie): San Juan de Marcona – San Juan de Marcona, 444 km (330)

Etapa 5 (10 ianuarie): San Juan de Marcona – Arequipa (Peru), 770 km (264)

Etapa 6 (11 ianuarie): Arequipa – La Paz (Bolivia), 758 km (313)

Zi de odihnă (12 ianuarie): La Paz

Etapa 7 (13 ianuarie): La Paz – Uyuni (Bolivia), 726 km (425)

Etapa 8 (14 ianuarie): Uyuni – Tupiza (Bolivia), 584 km (498)

Etapa 9 (15 ianuarie): Tupiza – Salta (Argentina), 754 km (242)

Etapa 10 (16 ianuarie): Salta – Belen (Argentina), 795 km (372)

Etapa 11 (17 ianuarie): Belen – Fiambala/ Chilecito (Argentina), 484 km (280)

Etapa 12 (18 ianuarie): Fiambala/ Chilecito – San Juan (Argentina), 722 km (375)

Etapa 13 (19 ianuarie): San Juan – Cordoba (Argentina), 904 km (423)

Etapa 14 (20 ianuarie): Cordoba – Cordoba, 284 km (119).