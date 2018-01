Marius Botan, sărit din schemă la Tășnad

Început interesant de an la singura reprezentantă a județului în Liga a 3-a. Unirea Tășnad s-a despărțit de antrenorul Marius Botan și, conform unor surse de la club , echipa va avea și o nouă conducere executivă de săptămâna viitoare.

Se pare că antrenorul Marius Botan și-ar fi dorit o mărire de salariu lucru neacceptat de primarul orașului Tășnad.”Știu că trebuia să aibă loc o întâlnire pe 8 ianuarie în care să se stabilească detaliile pentru acest an. Am înțeles că domnul primar a refuzat cererea de mărire a salariului iar antrenorul Marius Botan a renunțat în aceste condiții la funcție” ne-a spus fostul președinte al Unirii, Zsido Lorand. Acesta ne-a confirmat că acum nu mai face parte din conducerea executivă și că nu a mai fost deloc consultat în privința bugetului pe 2018 și a obiectivelor. ”Probabil că am deranjat în decembrie când am fost foarte insistent cu cererile legate de plata restanțelor financiare. Eu am însă satisfacția că mi-am făcut bine treaba și că toată lumea a primit banii pentru care a muncit la Unirea” a spus Zsido. Legat de viitorul președinte al clubului, Zsido Lorand a dat de înțeles că în această funcție ar putea fi adus Dani Pașca, fost director sportiv la Olimpia Satu Mare. ”Probabil că joi (n.r. azi) vom afla mai multe. Dacă va veni domnul Pașca cu siguranță că el va ști mai multe despre buget, antrenori sau jucători noi” a încheiat fostul oficial al Unirii. Legat de lot , jucătorii au fost anunțați în decembrie că reunirea va avea loc pe 15 ianuarie iar surse din club susțin că nu se pune problema vreunei plecări. Legat de eventuale veniri s-ar dori aducerea unor tineri de la Olimpia în cazul în care galben-albaștrii se desființează.