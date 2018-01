Transferul lui Stanciu la Sparta a picat

Dat ca si transferat la Sparta Praga, internationalul Nicolae Stanciu nu va mai ajunge la formatia din capitala Cehiei. Anderlecht nu a acceptat oferta de putin peste patru milioane venita pe numele lui Stanciu din partea cehilor si a refuzat mutarea. Presa belgiana, care o citeaza pe Ana Maria Prodan – agenta internationalului roman, avanseaza ipoteza unui transfer pentru Stanciu in Belgia. Potrivit celor de la Voetbal Nieuws de semnatura lui Stanciu sunt interesati turcii de la Sivasspor, echipa aflata pe locul opt in clasamentul primei ligi. Oficialii lui Anderlecht au anuntat ca nu discuta decat de la 5 milioane de euro in sus, pentru a evita o oferta de tipul celei de la Sparta Praga. Stanciu l-ar avea coechipier la Sivasspor pe Paul Papp, fostul sau coleg de la FCSB, care a plecat in aceasta iarna de la Karabukspor.