Viorica Dăncilă, noul PREMIER al României

Preşedintele Klaus Iohannis a acceptat nominalizarea Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de premier, aceasta fiind prima femeie din istoria României care ocupă funcția de premier.

“Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului guvern, de desemnarea premierului. Astăzi toată ziua am ascultat opiniile şi argumentele politicienilor, dar am reuşit, între întâlniri, să ascult şi opiniile oamenilor simpli, să citesc mesaje inclusiv pe reţele de socializare. Sunt foarte multe opinii şi foarte multe argumente. Sunt argumentele legate de politica partidelor, evident, sunt multe argumente legate de politica internă a României, legate de politica externă şi de securitate a României. Am ascultat şi am citit cu atenţie toate aceste opinii şi argumente şi le-am cântărit. Fiindcă acum trebuie să decid. Dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie să o iau. În primul rând, această decizie trebuie să fie conformă cu Constituţia şi cu deciziile CCR în materie de desemnare şi aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară. În Parlament, îmi este foarte clar PSD dispune de o majoritate”, a spus şeful statului.Drept urmare, preşedintele Iohannis a desemnat pentru funcţia de premier propunerea PSD ALDE, în persoana Vioricăi Dăncilă.

Liviu Dragnea a anunţat pe 29 ianuarie votul de învestitură Preşedintele PSD Liviu Dragnea a anunţat că liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenţa Guvernului, iar în 29 ianuarie este posibil votul de învestitură. “Preşedintele a acceptat propunerea noastră şi a desemnat-o pe doamna Viorica Dăncilă pentru funcţia de premier. Preşedintele a ales stabilitatea, în ciuda presiunilor partidelor din Opoziţie şi a altora de a refuza propunerea PSD şi îi mulţumim pentru asta şi apreciem în mod deosebit. Intrarea într-o criză politică ar fi fost un lucru grav pentru România şi preşedintele a vrut să evite asta”, a declarat Liviu Dragnea, după desemnarea Vioricăi Dăncilă în funcţia de premier. Liderul PSD a anunţat că în cursul zilei de luni social- democraţii se vor reuni în şedinţă pentru a stabili componenţa Guvernului. “Vom convoca Parlamentul în sesiune extraordinară, pentru ca pe 29 ianuarie să avem votul de învestitură în Parlament. Luni va fi convocat comitetul executiv PSD pentru a discuta despre componenţa noului cabinet”, a mai spus Liviu Dragnea.

Premierul susţinut de PSD, Viorica Dăncilă, a declarat, miercuri, că aşteaptă votul de învestitură al Parlamentului, afirmând că pentru PSD şi pentru români este importantă implementarea programului de guvernare, ”tratarea aşa cum se cuvine” a Centenarului şi pregătirea preşedinţiei Consiliului UE. ”Mulţumesc domnului preşedinte Iohannis, domnului preşedinte Dragnea, colegilor mei şi colegilor de alianţă pentru încrederea acordată. Aştept să avem votul în Parlament pentru că pentru noi este importantă punerea în practică a programului de guvernare, pentru România şi pentru români, să tratăm aşa cum trebuie 2018 – anul Centenarului (Marii Uniri-n.r.), dar în acelaşi timp să pregătim preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2019”, a declarat premierul desemnat de PSD, Viorica Dăncilă, într-o declaraţie de presă susţinută alături de liderul PSD, la Parlament.

Cum va arăta Guvernul Dăncilă?

Guvernul Dăncilă va avea aceeaşi structură, respectiv aceleaşi ministere şi acelaşi număr de portofolii ca şi Executivul Tudose, deţinute, în cea mai mare parte, de aceiaşi titulari, dar vor exista şi miniştri noi, în locul celor care au încălcat disciplina de partid. Până în acest moment, pare cert că Olguţa Vasilescu va continua la Ministerul Muncii, Carmen Dan la Ministerul Afacerilor Interne, Mihai Fifor la Apărare, Petre Daea la Agricultură, Paul Stănescu la Dezvoltare, care va fi, cel mai probabil, şi vicepremier, dar şi Tudorel Toader la Justiţie. Pe de altă parte, ALDE, care a deţinut patru portofolii – Externe, Mediu, Energie şi Relaţia cu Parlamentul, şi le va păstra. De asemenea, şi titularii acestor portofolii se vor regăsi în Guvernul Dăncilă, respectiv Teodor Meleşcanu, Graţiela Gavrilescu, Toma Petcu şi Viorel Ilie. ALDE va păstra, de asemenea, şi funcţia de vicepremier, deţinută de Gavrilescu. Un alt ministru care se va regăsi în Cabinetul Dăncilă va fi Ioan Deneş, la Ministerul Apelor şi Pădurilor, acesta fiind votat recent de CExN al PSD în locul Doinei Pană, dar nu a mai depus jurământul din cauza demisiei lui Tudose. Potrivit unor surse, nu se vor regăsi în Guvernul Dăncilă fostul vicepremier Marcel Ciolacu, care nu avea oricum un portofoliu, dar nici ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Surse politice au menţionat că e posibil ca Stroe să fie înlocuit de Răzvan Cuc, care s-ar întoarce astfel la minister. De asemenea, alte surse susţin că nici ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, nu se va regăsi în viitorul Guvern. De altfel, de la şedinţa Guvernului de miercuri au lipsit vicepremierul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, precum şi cel al Fondurilor Europene, Marius Nica, miniştrii care l-au susţinut pe Mihai Tudose, înainte ca acesta să demisioneze din funcţia de premier. Cu semnul întrebării privind prezenţa în Guvernul Dăncilă ar fi ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea, dar şi ministrul pentru Turism, Mircea Dobre.

CExN al PSD urmează să se reunească, în cursul zilei de luni, pentru a stabili componenţa Guvernului Dăncilă, miniştrii fiind evaluaţi şi aprobaţi de acest for. Dragnea a acuzat, după demisia lui Tudose, că are nemulţumiri faţă de activitatea unor miniştri şi că „miniştrii mincinoşi” nu se vor mai regăsi în Guvern. El a criticat faptul că în ultima vreme a citit scrisori şi postări publice date inclusiv de unii miniştri care au încălcat disciplina de partid prin faptul că nu au discutat problemele expuse întâi în interiorul formaţiunii, fără însă a face şi nominalizări.