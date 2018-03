“Ca la 18 ani / Fără griji și fără bani…”

Oare câte procente de griji și sacrificii trebuie să mai facem ca să ne ajutăm copiii excepționali să-și urmeze drumul spre stele? Oare societatea mai are nevoie de EI? Meditez la aceste realități, aflându-mă într-o seară de Mărțișor Centenar, în atmosfera neîncălzită termic a unui restaurant sătmărean, cu mâncare bună dar cu practicarea economiei la căldură, specifică vechiului regim. ”Dar nu-i nimic, bem un ceai cald și o să ne încălzim … pentru că-n această seară, aici, în acest loc se petrec clipe ce nu pot fi învăluite în ignoranță și-n nepăsare. În această seară, o fetiță cu codițe care ne-a făcut să râdem – plângem prin melodiile interpretate în țară și-n străinătate, Hermina Hotca își sărbătorește majoratul. A făcut și încă face multă vâlvă în realitatea muzicală românească. Pornind de la primul ei Premiu III câștigat la Festivalul de muzică ușoară ”Ursulețul de Aur”; continuând cu Premiul I la Festivalul de muzică ușoară ”Delfinul de Aur”; Premiul II și I la Festivalul de muzică ușoară de la Nürnberg; Germania, Premiul III la Festivalul ”Ti Amo” – Onești; aducându-ne în țară titlul de ”Mini Miss World” câștigat în anul 2007 la Przemite în Polonia; continuând cu Premiul I la Festivalul ”Super Star” – Bacău, la secțiunea videoclip cu piesa ”Voi fi o stea” în regia lui Bogdan Toader și Pemiul I la festivalul ”Stelele tinereții” din Petroșani; adăugându-și la palmares calificarea în 2011 printre cei șapte finaliști (din 49 de ţări) în tabăra de talente ”Artek” – Crimeea, Ucraina; Premiul I la Festivalul ”Rodi Garganico” din Italia în 2013 și Premiul pentru ”Tânăr Artist Sătmărean”, pentru ca-n același an să câștig Premiul I la Festivalul Internațional de Talente din Moscova și Rybinsk, Rusia, Hermina ne-a surprins întotdeauna plăcut prin prestanța și prospețimea interpretării dar și prin alegerea repertoriului. A cântat în recitaluri în multe locuri din țară și din străinătate: în 2009 Festivalul Calatis, Mangalia și la Rozalje în Muntenegru, în 2010 în Parcul de distracții Disneyland din Paris, dar și la ”Cerbul Copiilor” de la Arenele Romane din București, jucând și-n câteva filme pentru copii cum ar fi: Peștele Verde (2006); Vine moșul (2006); Pădurea Albastră (2007); Trupa de Show (2008) și Dramaticus (2009) în regia lui Dumitru Lupu, Dumitru Cucu și Lămâița Melu. De asemenea a participat la multe emisiuni TV si radio la posturile TVR1, TVR2, TVR3, B1TV, TVRM, PRO TV, ANTENA1, EUFORIA TV, NORD VEST TV SATU MARE, RADIO ROMANIA ACTUALITATI SI CULTURAL etc., participând la emisiunile: ”Elefantul cu bulină” (2006); ”Atentie, se cântă!” (2007, 2008, 2009, 2011); ”Dis de seară”(2007); ”Canalul de știri”; ”Vedeta familiei” (2010); ”Hora prichindeilor” (2007, 2008, 2009, 2010, 2011); ”Tonomatul de pe 2” (2011); ”Ceaiul de dimineață” și ”Talk show cu Valeriu Ioan”, în anul 2008 filmând videoclipul la piesa ”Voi fi o stea”, în regia lui Bogdan Toader, piesa fiind scrisă de Gabriel Huiban. În anul 2010 Doru si George de la ”Deepcentral” i-au compus două piese house, având de asemenea colaborări reușite alături de compozitorii Gabriela Sauciuc Cicone, Dumitru Lupu, Valeria Miscuția și Dorin Gliguta. A început programul de recitaluri. Ștefania Hotca, Denair Bali, Andrei Popa și colegii ”eminescieni” ai Herminei din ”a XII A” ne-au ajutat să uităm de frig și să ne bucurăm că putem fi acolo, alături de ea, de Ștefi, de Florentina, de Grigore, de Buni și bineînțeles de Mirela. Gesturi mici de însemnătate majoră, necesare într-o societate care se dorește A FI UMANĂ. Dincolo de timp și spațiu … dincolo de tot ce-a fost și de ce ni se va hărăzi în continuare: La Mulți Ani, Hermina Hotca … de 18 ori …