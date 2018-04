Dăncilă: Guvernul se va concentra în trimestrul II pe facilitarea atragerii de investiţii în România

Guvernul se va concentra în trimestrul II al acestui an pe investiţii şi crearea unui cadru legal care să faciliteze atragerea acestora în România, a declarat miercuri prim-ministrul Viorica Dăncilă.

“La începutul acestei săptămâni am avut bilanţul guvernării în primul trimestru, bilanţ pe care îl vom regăsi într-un memorandum în cadrul şedinţei de Guvern de astăzi. Nu voi prezenta date, datele sunt făcute publice. (…) În trimestrul II al acestui an ne vom concentra pe investiţii, de aceea vom încerca să creăm cadrul legal pentru facilitarea investiţiilor în România. Astfel, Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere Legea achiziţiilor publice, o lege aşteptată, cu modificări benefice, care să ridice barierele din calea investiţiilor în România”, a afirmat Dăncilă, în deschiderea şedinţei de Guvern.

Premierul a menţionat că a avut numeroase discuţii cu autorităţile locale şi centrale şi cu investitorii, în urma cărora au fost identificate principalele bariere care pot fi eliminate prin Legea achiziţiilor publice. “În cadrul Legii achiziţiilor publice vom încerca să eliminăm soluţionarea contestaţiilor într-un timp atât de lung, uneori ajunge şi la doi ani, vom încerca să reducem numărul de contestaţii, dar, în acelaşi timp, vom vrea să restructurăm Agenţia Naţională a Achiziţiilor Publice şi, de asemenea, să restructurăm Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”, a precizat Dăncilă.

Şefa Executivului a punctat şi importanţa absorbţiei fondurilor europene.

“După cum ştiţi, de la începutul mandatului meu, de la începutul mandatului acestui guvern, am spus că absorbţia fondurilor europene reprezintă pentru noi o prioritate, dar, în acelaşi timp, vom încerca să evităm dezangajarea în cadrul Programului Operaţional Regional. În cadrul şedinţei de astăzi vom vorbi de câteva soluţii tehnice”, a susţinut Viorica Dăncilă.