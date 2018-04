Premierul Viorica Dăncilă neagă o posibilă demisie

Premierul Viorica Dăncilă nu are de gând să demisioneze. Jurnaliștii au fost curioși să afle dacă informațiile vehiculate în spațiul public privind o eventuală plecare din fruntea guvernului sunt adevărate. Prim ministrul a infirmat zvonurile și a intrat la ședința lărgită a conducerii social-democrate unde face un bilanț al guvernării sale. În cadrul şedinței s-a discutat și despre un mare miting de susținere pentru familia tradițională, la care social-democrații vor să scoată zeci de mii de oameni în stradă. Înaintea ședinței CEX și președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat că o susține pe Viorica Dăncilă ca șef al Guvernului cel puțin pana în 2020.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la finalul CEX-ului PSD, că a propus organizarea unui miting de amploare pentru susţinerea familiei tradiţionale.

Social-democraţii s-au reunit luni, în şedința Comitetului Executiv Naţional, la Palatul Parlamentului.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, anunţa pe 10 aprilie că, în cadrul CExN, premierul Viorica Dăncilă va face un mini bilanţ al activităţii Guvernului.

“Va fi o prezentare făcută de prim-ministru, o analiză, un mini bilanţ”, a afirma Dragnea la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că nu va fi nicio remaniere în următoarea perioadă.

Întrebat dacă este mulţumit de activitatea tuturor miniştrilor, liderul PSD a spus că e mulţumit de activitatea prim-ministrului şi că se implementează programul de guvernare.

Tot atunci, Dragnea a negat că ar fi a avut o dispută cu ministrul Apărării, Mihai Fifor, în urma unei declaraţii pe care a făcut-o, adăugând că este mulţumit de activitatea acestuia.

“Eu nu am dispute cu Mihai Fifor. Eu pot să fac orice fel de declaraţii, încă sunt liber să fac declaraţii şi le pot face. Dacă cineva se simte lezat, foarte bine, să interpreteze, să se supere, să îşi facă griji. Eu nu am dispute cu nimeni”, a menţionat Dragnea.

Referendumul pentru modificarea Constituţiei ar putea constitui un alt subiect la reuniunea CExN al PSD.

Liviu Dragnea şi-a exprimat speranţa ca în această primăvară referendumul pentru modificarea Constituţiei să fie organizat.

“Referendumul de modificare Constituţiei este un subiect pe care îl susţinem cu toată tăria. Şi sper ca în această primăvară acest referendum să se organizeze”, a declarat săptămâna trecută liderul PSD.

Liviu Dragnea: Am propus să organizăm un miting al PSD pentru susţinerea familiei tradiţionale

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, la finalul CEX-ului PSD, că a propus organizarea unui miting de amploare pentru susţinerea familiei tradiţionale.

“Cea mai importantă decizie pe care am adoptat-o astăzi este cea legată de propunerea pe care am făcut-o colegilor mei – să organizăm un miting mare al Partidului Social-Democrat pentru susţinerea familiei tradiţionale. Vrem să organizăm acest miting pentru a nu exista echivoc în abordarea pe care o are PSD pe acest subiect”, a declarat Liviu Dragnea.

Data organizării acţiunii nu a fost deocamdată stabilită.

Camera Deputatilor a adoptat in mai 2017 initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie, semnata de 3 milioane de cetateni. Initiativa cetateneasca a fost depusa, in Parlament, de Coalitia pentru Familie.

Acum, Constitutia prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti.