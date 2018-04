Strategia “România 2040” ar urma să fie scrisă de o comisie condusă de Dragnea

La o lună de la Congresul PSD în care Liviu Dragnea şi-a prezentat planurile pentru douăzeci de ani de acum încolo, Secretariatul General al Guvernului a iniţiat un proiect de lege prin care se înfiinţează o comisie condusă de şeful PSD, care să elaboreze într-un an Strategia „România 2040”. Odată adoptată, aceasta ar urma să fie introdusă obligatoriu în programul de guvernare al oricărui guvern ce va urma de acum încolo.

Guvernul a iniţiat proiectul de lege prin care se înfiinţează o comisie condusă de Dragnea, care să elaboreze într-un an Strategia “România 2040”. Aceasta ar deveni obligatorie pentru toate guvernele.

Potrivit proiectului de lege postat pe site-ul SGG, „se instituie obligaţia elaborării şi actualizării Strategiei de dezvoltare economică şi socială a României pe termen lung, denumită în continuare Strategia “România 2040” precum şi cadrul instituţional de realizare şi de asigurare a consensului naţional”. „Odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi, se instituie obligativitatea includerii în programele de guvernare aprobate în Parlament a principalelor obiective strategice prevăzute în Strategia “România 2040””, se arată în document.

Totodată, după aprobarea legii, „se instituie obligativitatea Guvernului de a continua programele şi proiecte de dezvoltare ce decurg din Strategia “România 2040”.

Pentru elaborarea strategiei, se înfiinţează Comisia „România 2040”, condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Organismul are mandat de un an, în perioada 1 iunie 2018 – 1 iunie 2019.

Din comisie ar urma să facă parte reprezentanţi ai Guvernului, Președinţiei, partidelor parlamentare, ai comisiilor de specialitate din Senat şi Camera Deputaţilor, ai Academiei Române, ai Consiliului de Programare Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.

De asemenea, Dragnea poate desemna ca membri ai comisiei personalităţi ale ştiinţei, din mediul academic şi universitar.

„În vederea asigurării consensului naţional şi a validării direcţiilor de dezvoltare, Comisia “România 2040” va organiza dezbateri publice, sub forma unor forumuri naţionale, cu participare deschisă, în care se vor prezenta rezultatele de etapă”, se arată în proiect.