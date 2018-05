O sătmăreancă a fost imaginea ceasurilor Rolex

Sătmăreanca Antonia Gordea este studentă la Facultatea de Inginerie și Management, fiind o fire pozitivă și deschisă la experiențe noi. Frumoasa sătmăreancă a fost, o bună perioadă de timp, imaginea ceasurilor Rolex și spune despre această experiență că a fost cea mai frumoasă din viața ei.

Cea mai frumoasă experiență

Încă de la vârsta de 8-9 ani a cochetat cu modelingul, urmând cursurile destinate copiilor la Gaby’s Models, iar acum, la rândul ei, este profesoară de modeling. Antonia își amintește cu drag de acele vremuri frumoase când prezenta haine pentru copii. În prima fază avea prezentări de modă locale de la magazine, firme, designeri locali iar pe la vârsta de 15-16 ani a plecat la o agenție din București.

“După o perioadă am hotărât să fac această carieră pe cont propriu. La scurt timp am fost contactată de renumita firmă Rolex pentru a fi imaginea lor. În acel moment credeam că visez, că nu este real ce se întâmplă. Am plecat în Germania unde urma să se desfășoare ședința foto, iar pe urmă am ajuns pe cele mai importante reviste din Dubai. Ca imagine a firmei Rolex pot să spun cu mâna pe inimă că a fost cea mai frumoasă experiență în toată cariera mea de model“, a precizat Antonia.

Își împărtășește acest hobby

În prezent Antonia Gordea împărtășește acest frumos hobby și altora, alegând să predea cursuri de modeling și bune maniere copiilor din Satu Mare.

“Recent am încheiat primul curs, care a fost extrem de reușit, plin de prezentări de modă și de copii minunați. Îmi plac mult copiii. Este cel mai frumos domeniu în care aș putea să lucrez, este atât de frumos să ai atâta inocență și puritate lângă tine. Aș minți să spun că nu este greu, pentru că este nevoie de multă răbdare și energie, dar este frumos, merită tot efortul“, a mai spus frumoasa sătmăreancă.

Își dorește să devină mamă

Antonia, ca și orice femeie, își dorește să devină mamă, însă toate la timpul lor.

“Nu stiu exact cum voi fi ca și mamă, dar știu sigur că îmi doresc să fiu ca și mama mea! Un exemplu minunat după care m-am ghidat în viață, răbdătoare, iubitoare și mai ales cu o gândire extrem de deschisă! Este normal să îmi doresc să fiu mamă, mai ales la cât de mult ador copiii, dar eu sunt de părere că toate se întâmplă atunci când trebuie se se întâmple, vreau să savurez fiecare moment al vieții în parte ”, a mai adăugat Antonia.