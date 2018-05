Slăbește intensiv cu eXimia, cel mai bun aparat de slăbit

Eximia este un dispozitiv conceput pentru a scăpa de celulită și de grăsimile nedorite, pe zonele unde se aplică tratamentul – abdomen, fese, coapse, brațe.

Procedura este complet nedureroasă și poate înlocui cu succes liposucția chirurgicală. Eximia combină tehnologii avansate care ajută la reducerea rapidă a stratului de țesut gras:

Prin Laresporație multipolară cu vibrații se reduce volumul de țesut adipos. Tehnica este avansată, se face o neurostimulare non-invazivă prin vibrații, se acționează asupra acumulărilor de grăsimi, se slăbește intensiv, eficient și în scurt timp.

Prin Multiporație și Low Level Laser se acționează doar asupra stratului de țesut gras. Tratamentul nu produce durere, nu are efecte secundare. Nu sunt afectate țesuturile din jurul țesutului adipos. Are loc o eliminare rapidă și localizată a grăsimilor, exact pe zona unde apar în exces și unde se aplică terapia. Poți pierde 1-7 cm chiar după o singură ședință de tratament. Centimetrii se cumulează de pe toate zonele.

Obiectivele tehnologiilor eXimia sunt următoarele:

Îmbunătățirea circulației sangvine și limfatice.

Creșterea oxigenării celulelor țesutului cutanat.

Eliminarea deșeurilor metabolice și a toxinelor din piele.

Diminuarea stratului de țesut gras, slăbire localizată.

Tonifierea mușchilor superficiali și a pielii.

Îmbunătățirea aspectului pielii.

Eliminarea tulburărilor cauzate de acumularea de țesut adipos.

Distrugerea nodulilor anti-celulită.

Reducerea semnificativă a aspectului de coajă de portocală.

Restabilirea elasticității pielii (a dermului și hipodermului).

La salonul de înfrumusețare Pearl Beauty Center din Satu Mare se fac tratamente cu eXimia HR77 Platinum care oferă toate avantajele prezentate mai sus. Eximia HR77 Platinum este varianta îmbunătățită a dispozitivului eXimia, deci rezultatele sunt și mai bune.

Sunt recomandate două tipuri de tratamente cu eXimia HR77 Platinum: All in one și Magic 7.

All in one reprezintă un tratament prin care:

Se diminuează țesutul gras prin tehnologia de Laserporație.

Se reduce cu câțiva cm circumferința zonei unde se aplică terapia.

Se intensifică oxigenarea celulară.

Se restabilește elasticitatea pielii.

Tonusul pielii este refăcut în procent satisfăcător.

Celulita este eliminată vizibil, se poate elimina până la 95% din celulită cu mai multe ședințe.

Magic 7 oferă rezultate rapide în doar 7 ședințe de tratament. Se face câte o ședință de terapie pe zi și astfel se obțin următoarele rezultate:

Se îmbunătățește aspectul pielii.

Se reduce foarte mult celulita, este atenuat aspectul de coajă de portocală .

. Se elimină din grăsimile acumulate pe zonele cu probleme – abdomen, fese, picioare.

Se tonifică pielea unde se aplică tratamentul.

Se scade în greutate, silueta va fi mai fină .

Dacă tratamentul se face la talie, se POATE obține o reducere a circumferinței acesteia cu 4 cm, fiind o medie reală până în prezent.

Dacă tratamentul se face la picioare, se poate obține o reducere de aproximativ 4 cm cumulat de pe ambele picioare.

, se poate obține o reducere de aproximativ 4 cm cumulat de pe ambele picioare. Dacă tratamentul se face la brațe, reducerea este de asemenea de 4 cm cumulat de pe ambele brațe.

Vino la salonul de înfrumusețare Pearl Beauty Center pentru a slăbi rapid cu Magic 7!

Înainte de tratament se verifică fiecare zonă pe care se va aplica procedura, se fac măsurători ale circumferinței acestora. Măsurătorile sunt efectuate de către specialiștii de la salon pentru a se putea compara cu rezultatele obținute după fiecare ședință de terapie. Datorită terapiei se va diminua stratul de grăsimi, se va tonifia pielea, se va reduce aspectul de coajă de portocală.

Sfaturi utile:

Pentru a săbi mai mult și a obține rezultatele dorite sunt recomandate mai mult de 7 ședințe de tratament.

Pentru ca rezultatele să fie de durată este necesar să se consume alimente fără grăsimi.

Alimentația trebuie să fie sănătoasă.

Este recomandat să fie minimizat aportul de calorii, deci trebuie evitate alimentele bogate în grăsimi și carbohidrați.

, deci trebuie evitate alimentele bogate în grăsimi și carbohidrați. Persoanele care nu au grijă la alimentație și continuă să consume grăsimi sau produse fast-food, pot ajunge rapid la acumularea kg în plus, iar acest lucru va afecta cu siguranță silueta acestora.

Specialiștii de la salon vor oferi fiecărui pacient sfaturi de nutriție și spor.

După atingerea siluetei dorite este important să se ducă o viață activă și nicidecum una sedentară.

și nicidecum una sedentară. Este importantă și hidratarea organismului, consumul de minim 2 l de apă pe zi.

Tratamentul poate să nu aibă efectul dorit în caz de tulburări hormonale, obezitate morbidă, afecțiuni ale glandei tiroide. În astfel de cazuri se recomandă cel dintâi o vizită la un medic de specialitate, care poate trata astfel de probleme de sănătate. La aceste persoane terapia cu eXimia nu poate fi aplicată.

Alte avantaje ale tehnologiilor eXimia:

Nu provoacă frecare pe piele.

Nu produc niciun disconfort asupra pielii.

Nu provoacă durere și nici traume vasculare.

Se face un masaj puternic asupra pielii, astfel se reduce stratul de țesut adipos.

Descompun și distrug celulele adipoase.

Ajută la scăderea în greutate.

Pot înlocui dietele de slăbire (care nu dau rezultate rapide și nu sunt atât de eficiente în zonele cu probleme – abdomen, fese, coaspe).

Eximia a primit premiul de „Cel mai bun echipament de slăbit în 2017” la Congresul Internațional de Medicină Anti-Îmbătrânire. Dacă vrei să slăbești rapid și eficient este bine să alegi eXimia HR77 PLatinum, astfel vei fi mulțumită de rezultate.

Vino la salonul de înfrumusețare Pearl Beauty Center din Satu Mare și încearcă eXimia HR77 Platinum. Serviciile de la salon sunt de calitate, eficiente, iar prețurile accesibile.

Adresa este: Strada Andrei Mureșan, Nr. 23, colț cu Strada Avram Iancu, Nr.58.

Telefonul de la salon: 0374 490 681.