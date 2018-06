Încă un parlamentar PNL trece la ALDE. Tăriceanu: PNL a devenit partidul sistemului şi binomului

Preşedintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu a anunţat, duminică, un nou transfer de la liberali către partidul pe care îl conduce, fără a spune însă despre cine este vorba, în condiţiile în care Daniel Zamfir, proaspăt membru ALDE, a spus că îşi aşteaptă colegii liberali în partidul lui Tăriceanu.

“Va mai fi un parlamentar liberal care îşi va anunţa trecerea la ALDE”, a spus, duminică, preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, la conferinţa de anunţ a trecerii lui Daniel Zamfir de la PNL, la partidul pe care îl conduce.

Potrivit unor surse politice, este vorba despre senatorul PNL de Cluj, Marius Nicoară. Acesta este preşedinte al Comisiei privind Drepturile Omului din Senat şi membru în comisiile de Sănătate şi Regulament.

De altfel, Daniel Zamfir, care spune că nu este parte a unui plan, a avut un mesaj pentru liberali.

“Nu am decis să plecăm la ALDE ca să destabilizăm PNL. În schimb, foarte mulţi colegi mi-au spus că singura şansă să se salveze este unirea sub Călin Popescu Tăriceanu (…) Eu am cumpănit îndelung decizia de astăzi, pentru că eu cred cu tărie, şi sunt şi alţii în PNL care cred asta, că liberalii din PNL care iubesc democraţia şi liberalii din ALDE trebuie să se unească într-un partid sub Călin Popescu Tăriceanu”, a declarat Zamfir.

Preşedintele ALDE a atacat din nou conducerea PNL, susţinând că formaţiunea lui Ludovic Orban a ajuns să apere abuzurile.