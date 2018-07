Proiect: Majorare a salariului cu până la 25% pentru personalul care are acces la informaţii clasificate

Un proiect iniţiat de senatorul PSD Şerban Nicolae, deputatul PSD Mihai Weber şi deputatul ALDE Marius Surgent, depus la Senat, propune majorarea salariului de bază sau soldei cu până la 25% pentru personalul care are acces la informaţii clasificate secret de stat.

Astfel, iniţiativa care modifică Anexa nr. VI a Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, propune introducerea unui nou articol care prevede că: “Personalul care ocupă o funcţie cu acces la informaţii clasificate secret de stat beneficiază de o majorare a salariului de bază/ soldei de funcţie cu până la 25% în condiţiile stabilite prin ordin al ordonatorului principal de credite.”

Iniţiatorii susţin că de sporul pentru gestionarea informaţiilor clasificate beneficiază Consiliul Concurenţei, Agenţia Naţională de Integritate, Curtea de Conturi, Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, etc., dar că acest spor nu e prevăzut şi pentru instituţiile din categoria apărare, ordine publică şi securitate naţională.

„Sporul pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate, reglementat în cadrul Anexei nr. VIII pentru personalul Consiliului Concurenţei (15%), Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (15%), Agenşiei Naţionale de Integritate (15%), Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (25%) şi Curţii de Conturi (25%) nu este prevăzut şi în cadrul Anexei nr. VI, dedicate familiei ocupaţionale «Apărare, ordine publică şi Securitate naţională», deşi instituţiile SNA emit şi gestionează informaţii clasificate secret de stat, fiind, potrivit legii pentru protecţia informaţiilor clasificate, chiar autorităţi desemnate de Securitate, cu atribuţii în coordonarea şi controlul măsurilor privind protecţia informaţiilor clasificate, inclusive la nivelul autorităţilor mai sus menţionate”, arată iniţiatorii PSD-ALDE, în expunerea de motive.

„O evaluare minima a legislaţiei incidente în materia protecţiei informaţiilor clasificate, respective Legea nr. 182/2002 şi HG nr. 585/2002, relevă inclusive că tocmai instituţiile SNA emitente ale informaţiilor secret de stat, astfel cum sunt exhaustive prevăzute de art. 17 din Lege, nu sunt îndreptăţite să beneficieze de dreptul aferent gestionării informaţiilor clasificate. În schimb, acest drept este recunoscut de legea salarizării altor instituţii, şi aşa aleatoriu alese dintre toate cele care în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale iau contact cu informaţii din categoria celor prevăzute la art. 17”, completează iniţiatorii în motivarea proiectului de lege.

Iniţiativa legislativă a fost depusă, pe 28 iunie, la Senat, prim for sesizat, Camera Deputaţilor fiind decizională pentru proiectul în cauză