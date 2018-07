Veniturile bugetare sunt cu 12% mai mari faţă de 2017

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, luni, bilanţul Executivului la şase luni de la guvernare, spunând că veniturile la buget în semestrul I al anului 2018 au fost de 132 miliarde lei, mai mari cu 12% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, când veniturile au fost de 117,2 miliarde lei.

“Înaintea de a începe prezentarea bilanţului primelor şase luni, aş vrea să fac precizarea că din raţiuni de timp, mă voi referi la principalele măsuri. Total venituri bugetare 117,2 miliarde lei, în primul semestru al anului trecut, iar anul acesta sunt 132 de miliarde lei în semestrul I al anului 2018. Se vede că au fost 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Deci au intrat cu 15 miliarde în plus, faţă de primul semestru al anului trecut. Acest surplus a fost folosit pentru creşterile veniturilor populaţiei”, a declarat prim-ministrul Viorica Dăncilă la Guvern.

Aceasta a adăugat că transferul contribuţiilor de la angajat la angajator s-a dovedit a fi o măsură bună.

“Transferul contribuţilor sociale de la angajator la angajat un plus de 12,3 miliarde lei. Deci avem un plus de 36,8% faţă de anul trecut. Dacă vom cumula plusul de 12,3 miliarde cu minusul de 3,1 din impozitul pe venit, constatăm că avem un venit în plus la buget de 9 miliarde lei, fără ai deranja nici pe angajaţi, nici pe angajatori. Avem 3,1 miliarde lei care au rămas disponibili în bugetul de stat”, a explicat Dăncilă.

Premierul a vorbit şi despre creşterea sumelor alocate de la Uniunea Europeană pentru România, spunând că acestea au crescut anul acesta cu 19,7% comparativ cu 2017. Dăncilă a mai precizat că investiţiile publice au crescut cu 3 miliarde, lucru care dovedeşte că “investitorii nu se lasă impresionaţi de ştirile false şi alarmiste critice la adresa Guvernului”.

“Sumele de la UE. Am adăugat spre comparaţie şi primul semestru pe 2016, pentru că tot am fost acuzaţi că nu atragem suficiente fonduri UE. Semestrul I 2016 – 0,68 miliarde lei, Semestrul I, 2017 – 5, 6 miliarde lei, şi smestrul I 2018 – 6,8 miliarde lei. Avem o creştere de 19,7% faţă de anu trecut, dar o diferneţă de zece ori mai mare faţă de primul semestru al lui 2016. Investiţiile publice sunt de 9,1 miliarde lei în prima parte a acestui an, comparativ cu 6 miliarde lei, cât au fost în 2017. Graficul de faţă de ne arată cât de lipsite de temei au fost aceste critici. Investiţiile străine directe ne arată că, din fericire, investitorii nu se lasă impresionaţi de ştirile false şi alarmiste critice la adresa Guvernului. Semestrul I 2016, 1, 33 miliarde euro, Semestru I 2017 – 1,93 miliarde euro, semestrul I 2018 – 2,21 miliarde euro.

Investiţii străine directe au crescut cu 65,7%, într-un interval de trei ani. Acesta sunt de 2, 21 miliarde euro în perioada ianuarie-iunie 2018, de 1, 93 miliarde euro în ianuarie-iunie 2017 şi de 1,33 miliarde euro în aceeaşi perioadă a anului 2016, potrivit graficului prezentat de Guvern.

Şeful Executivului a vorbit şi despre şomaj, a cărui ţintă este de a fi redus, până în 2020, sub 3%. De la începutul anului şi până în iulie 2018 rata şomajului a ajuns la 3,48%, în decembrie 2017 fiind de 4,02%, iar în decembrie 2016 de 4,8%.

“Şomajul. Ţinta noastră e să îl reduce până în 2020 sub 3%. Eu vă asigur că vom continua pe acest drum şi vom direcţiona ajutoarele sociale, astfel încât să îi stimulăm pe cei care vor să muncească şi nu pe cei care vor să stea acasă. Acordăm o primă de angajare de 1.000 lei somerilor care se angajaează şi lucrează cel puţin trei luni de zile. În contextual majoritării pensiilor la 1 iulie anul acesta, unii depăşeau cu puţin pragul de 900 de lei. Astfel am crescut plafonul de la 900 la 990 de lei, deci cu 10%. Să nu uităm că atunci când am preluat guvernarea plafonul era doar de 700 de lei. Veniturile medicilor din România încep să fie comparabile cu ale celor din UE. Astfel vom opri exodul medicilor, dintre cei tineri, şi avem semnale că mulţi vor revină în ţară”, a declarat Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat, luni, la Palatul Victoria bilanţul Executivului în primele şase luni de guvernare.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminică seară că vor fi prezentate cele mai importante măsuri adoptate de Cabinet. Acesta a adăugat că speră ca în această vară fiecare dintre membrii Cabinetului Dăncilă va prezenta măsurile luate de către ministerul pe care îl conduce, pentru a înlătura orice dubiu şi voci negative care susţin că Guvernul nu a făcut nimic.