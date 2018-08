Ministrul Ioana Bran și-a prezentat bilanțul la șase luni de mandat

Ministrul Tineretului și Sportului, sătmăreanca Ioana Bran, a prezentat, miercuri, într-o conferință de presă, bilanțul primelor 6 luni ale mandatului de ministru al Tineretului și Sportului. Sala a fost plină de jurnaliști, după prezentare au fost foarte multe întrebări.

TINERET

Implementarea Programului național de consiliere și orientare în carieră în parteneriat cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației. MTS desfășoară anual activitatea de consiliere privind orientarea în carieră, psihologică, relații interpersonale prin Programul de centre de tineret al Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret și al Caselor de Cultură Studențești.

Programul de Tabere Arc, în parteneriat cu Ministerul Românilor de Pretutindeni

Scop : – conştientizarea apartenenţei la identitatea culturală română; aprofundarea cunoştinţelor de cultură şi civilizaţie românească; promovarea educaţiei în limba română; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limba română; mijlocirea contactului între etnicii români din diferite țări.

2018 – 3000 beneficiari 2017 – 2000 beneficiari

Implementarea Programului național pentru promovarea voluntariatului, a educației civice și a implicării sociale.

• MTS a primit anul acesta 7 beneficiari (2017 -2 beneficiari) ai programului de Internship demarat de Guvernul României.

• MTS a stabilit prioritățile și măsurile în vederea întocmirii calendarelor de proiecte proprii ale DJST-urilor, respectiv DSTMB, calendarele au fost aprobate în luna martie 2018 (în anul 2017 calendarele au fost aprobate în luna aprilie), iar în cadrul acestora au fost incluse și proiecte privind voluntariatul.

Program al egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și financiară a acestora.

1. Pregătiţi pentru viață

Un proiect de care au beneficiat 160 de tineri, din 8 județe, cu vârsta cuprinsă între 15 și 20 de ani. În anul 2018, numărul județelor beneficiare s-a triplat față de 2017. Proiectul s-a desfășurat la Bușteni și Sângeorz-Băi. În cadrul acestui proiect au fost desfășurate cursuri de formare pe diferite teme

2. Concursul Național de Proiecte de Tineret

2018: au fost alocați 3.000.000 lei, max. 50.000 lei/proiect; 2017: au fost alocați 2.600.000 lei, max. 50.000 lei/proiect.

3. Concursul Național de Proiecte Studențești

• 2018: au fost alocați 900.000 lei (similar anului 2017).

4. Concursul Local de Proiecte de Tineret (a fost alocată suma de 2,7 milioane lei pentru anul 2018) are ca prioritate susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate

5. Anul acesta a avut loc pentru prima dată Proiectul Național de Tabere „Solidaritatea”, adresat tinerilor proveniți din familiile afectate de calamitățile naturale produse în ultima perioadă (1500 locuri la dispoziție).

Programul de înființare, pe lângă primării, a Centrelor comunitare de tineret: Legea Tineretului a fost aprobată pe 5 iulie 2018 de Guvernul României; Prin proiectul Legii Tineretului a fost creat cadrul legal pentru înființarea Centrelor comunitare de tineret de către autoritățile administrației publice locale. Finanțarea acestora se va putea realiza după adoptarea HG de către Parlament și introducerea programului în Legea bugetului de stat.

Portal online care va cuprinde toate informațiile pentru tineri, pe categorii de vârstă: oferta educațională, locuri de muncă, oferta de formare continuă, posibilități de finanțare, obiective și informații culturale.

Anul acesta, prin DJST-urile și organizațiile nonguvernamentale, MTS a început procesul de consultare (prin chestionare realizate la nivelul fiecărui județ) cu privire la necesitățile privind oferta educațională, locurile de muncă și alte informații relevante ce urmează a fi regăsite în acest portal online;

După finalizarea consultării, datele centralizate și interpretate vor fi prezentate la următorul CCPT, urmând să se realizeze portalul online

SPORT

Programul: baze sportive în fiecare comună

MTS a elaborat Nota de oportunitate pentru construcția a 400 de baze sportive de trei dimensiuni (mici, medii, mari), distribuite uniform la nivel național, în funcție de infrastructura similară existentă, precum și de potențialul de dezvoltare al activităților sportive la nivelul copiilor, juniorilor și tinerilor; Nota a fost transmisă către MDRAP, pentru a fi implementată prin CNI; Demersul este parte a obligațiilor asumate prin dosarul de candidatură pentru EURO 2020.

Organizarea competițiilor naționale interșcolare

Programul România în Mișcare va fi al cincilea program de utilitate publică (P5). Este alcătuit din trei sub-programe:

1. Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive – sprijin pentru sportul organizat la nivel judeţean prin finanţări de proiecte. Demarează în luna august 2018;

2. Sistem competițional – susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean. Competiţii sportive şcolare destinate elevilor care nu sunt legitimaţi. Demarează în luna octombrie 2018;

3. Sport pentru sănătate sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe categorii de vârstă, începând de la 6 ani și până la peste 50 de ani, cu finalizare la nivel național, acţiuni de promovare a sportului şi a exercițiului fizic tip „Săptămâna europeană a sportului”. Demarează în luna octombrie 2018, o dată cu subprogramul

România în Mișcare

Beneficiarii programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale de la 6 la peste 50 de ani, femei și bărbați, fete și băieți, din mediul urban și rural. De asemenea, beneficiază de program persoanele cu oportunități reduse și cele cu dizabilități;

a) Target-ul nostru: minimum 5.000 de elevi la nivelul unui județ, respectiv 15.000 la nivelul Municipiului București pe parcursul unui an;

b) Cel puțin 60% din numărul total al elevilor participanți vor proveni din localități sub 10000 de locuitori;

c) Se vor organiza competiții pentru minim 3 ramuri sportive (dintre care 2 sporturi-jocuri de echipă și un sport individual, la alegerea fiecărei DJST, respectiv a DSTMB, în funcție de tradiție, bază materială, potențial uman și număr de structuri sportive legal constituite).

Program național de recrutări în sport

Programul „Campionii României” a fost demarat în a doua jumătate a anului 2017; în cursul acestui an s-au desfășurat peste 100 de evenimente în toată țara;

Acest program se desfășoară în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, prin intermediul Inspectoratelor Școlare Județene și DJST-uri, respectiv DSTMB.

Finanțarea federațiilor sportive naționale

Am încheiat 63 de contracte de finanțare cu federațiile sportive naționale, iar prin metodologia de finanțare, modificată prin OMTS 201 din 08.03.2018, s-a creat posibilitatea deblocării finanțării federațiilor care nu au obligații de plată stabilite prin titluri executorii, precum și a federațiilor aflate în litigiu cu Ministerul Tineretului și Sportului.

Înființarea a două noi Complexuri Sportive Naționale

• Am realizat actele normative necesare pentru înființarea a două Complexuri Sportive Naționale, unul la Baia Mare și unul în București (constituit cu patrimoniul Clubului Sportiv Olimpia București), acestea fiind primele Complexuri Sportive Naționale înființate după mai bine de 18 ani;

• Un proiect de hotărâre este pe circuitul de avizare extern, iar altul este pe circuitul intern al MTS.

Premierea performanțelor sportive obținute de sportivi/colective tehnice

• Am întocmit 68 de referate pentru premierea performanțelor deosebite obținute în competițiile sportive internaționale, conform H.G. 1447/2007. Valoarea acestora este de 20.233.858 lei, deblocându-se astfel și premieri sportive neonorate de MTS din perioada 2015-2017;

• În intervalul ianuarie-iunie 2018, valoarea rentelor viagere a fost de 23.297.631 lei. Numărul beneficiarilor: 520 persoane. În intervalul 5 ianuarie -29 iulie 2018, s-au desfășurat în România 64 de competiții sportive internaționale.

EURO 2020

• În 2018, prin HG 327/2018, am lărgit Grupul de lucru interministerial, prin introducerea Ministerului de Finanțe și a titulaturii de Consilier onorific în Comitetul Interministerial și în Grupul de lucru;

• În acest an, au avut loc 4 ședințe de lucru la nivel interministerial EURO 2020;

• Pregătirea stadioanelor și a bazelor de antrenament a fost finalizată din perspectivă procedurală;

• Am achiziționat domeniile BucureștiEuro2020.ro și Bucharest-Euro2020.com în vederea construcției de website-uri și a unei baze de date împreună cu Ministerul Telecomunicațiilor, pentru turiștii și suporterii Campionatului Euro 2020.

LEGISLAȚIE

• Legea Tineretului a fost avizată de către 9 ministere şi aprobată de prim-ministrul României în şedinţa de guvern din data de 5 iulie 2018.

• La baza realizării acestui act normativ au stat consultările și dezbate-rile avute cu resprezentanții tinerilor în cadrul CCPT.

• Domeniul de tineret era reglementat de acte normative care datau din 2004-2006 și se impunea o corelare a tuturor prevederilor generale din domeniu într-o lege unitară și modernă.