Un bărbat care s-a autointitulat organizatorul mitingului din 10 august, pus sub control judiciar de DIICOT

DIICOT a deschis dosar penal pe numele unui bărbat care s-a autointitulat organizatorul mitingului din 10 august,îndemnând viitorii participanţi la acte de violenţă împotriva jandarmilor. Procurorii îl acuză de infracţiuni din Legea pentru combaterea terorismului şi l-au plasat sub control judiciar.

„Procurorii DIICOT s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în seara zilei de 06.08.2018, în cadrul unei emisiuni difuzate de către un post de televiziune naţional, a fost prezentat un interviu al numitului Ovidiu Grosu pe parcursul căruia, acesta, care s-a autointitulat ”adevăratul organizator al protestului diasporei din 10 august”, i-a îndemnat pe viitorii participanţi la manifestare să recurgă la acte de violenţă îndreptate împotriva integrităţii corporale a forţelor de ordine, inclusiv a vieţii acestora. (…) Numitul Ovidiu Grosu a îndemnat publicul verbal şi scris să săvârşească, în condiţiile Legii nr. 535/2004, infracţiuni contra vieţii şi integrităţii corporale a persoanelor, respectiv distrugere”, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

În acest context, procurorii au pus în mişcare, miercuri, acţiune penală faţă de Ovidiu Grosu, sub acuzaţia de instigare publică. Tot miercuri, DIICOT l-a plasat pe bărbat sub control judiciar, care-l obligă să respecte următoarele reguli: să nu utilizeze internetul, să nu depăşească limita teritorială a judeţului de reşedinţă decât cu încuviinţarea prealabilă a DIICOT, să nu acorde interviuri, să nu participe la adunări publice, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.„De asemenea, inculpatului i s-a atras atenţia cu privire la faptul că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive”, mai spune DIICOT.