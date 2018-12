Am fost trădaţi de unii pe care i-am crezut colegi şi camarazi cu noi!

Preşedintele Liviu Dragnea a declarat, duminică, la Consiliul Naţional al PSD, că partidul a fost supus „celui mai amplu şi bine pregătit program anti”, adăugând că a fost trădat de unii pe care i-a crezut colegi şi camarazi.

Liderul PSD a afirmat că a fost trădat de unii pe care i-a crezut colegi şi camarazi şi care acum fac parte dintr-un „partid securist, de securişti, pentru securişti.

„Partidul a fost supus celui mai amplu şi bine pregătit program anti. S-a încercat dezbinarea noastră, sfâşierea acestui partid, atât din interiorul nostru, cât şi din exteriorul nostru, atât din interiorul guvernării, atât din interiorul ţării, atât din exteriorul ţării. Am fost trădaţi de unii pe care i-am crezut colegi şi camarazi cu noi, care au fugit cu alte partide, se închesuie la un partid securist, de securişti, pentru securişti. Am fost de asemnea loviţi de cei de la care ar fi trebuit să apere democraţia, statul de drept, că apără drepturile şi libertăţile funamentale ale omului. Vorbim de un asalt furibund la adresa premierului, la adresa guvernului, la adresa partidului, la adresa mea, a lui Călin, la adresa celor odată dislocaţi ar putea să conducă la o cădere a guvernului. De fapt asta este una din mizele principale”, a declarat președintele Liviu Dragnea.

Acesta a arătat că la alegerile parlamentare PSD a obţinut cea mai mare încredere a românilor.

„Să nu uităm ca am avut şansa şi oportunitatea pentru că am obţinut în 2016 cea mai mare încredere pentru care românii au acordat-o unui partid de la revoluţie încoace şi noi , pentru mine cel puţin, a fost şi rămâne o responsabilitate uriaşă. Au fost doi ani în care am fost criticaţi, atacaţi, urmăriţi, anchetaţi, ascultaţi, ameninţaţi. Ceea ce se întâmplă în continare. Doi ani în care exact din ian 2017 au încercat să ne oprească, să ne oprească cu orice preţ şi orice mijloace să nu realizăm acest program de guvernare, pentru ca românii să nu fie fericiţi, să fie supăraţi, nemulţumiţi pentru că aşa ar putea însămânţa semninţele urii în acest popor”, a adăugat liderul PSD.