Sorin Petric, despre dragostea de tată și despre muzică

GNV: Sorin, povestește-ne puțin de unde pasiunea asta mare pentru muzică, cum a început totul ?

SORIN PETRIC: Pasiunea mea a început de mic, mai exact de la 4 ani. Părinții mei au avut un local în acea vreme în incinta ștrandului (Paradox), iar eu fiind foarte atașat de ei, au fost nevoiți să mă ia cu ei pas cu pas. Eu, pe lângă faptul că eram cel mai cuminte în momentul în care cânta muzica, acasă la rândul meu fredonam cântecele auzite. Cred că acela a fost momentul cheie în formarea și dezvoltarea mea.

GNV: Te vedeai făcând asta toată viața sau totul a venit natural?

SORIN PETRIC: Da, am știut drumul meu de la început și nu am ezitat să cred nici o secundă că voi face altceva. Mereu mi-am dorit să îmi urmez inima, să fac ceea ce iubesc cel mai mult, și anume muzica.

GNV: Ai urmat Conservatorul, crezi că te ajută în carieră , te va ajuta în viitor?

SORIN PETRIC: Da, fără îndoială a fost o experiență din care am învățat. Pe lângă faptul că m-am maturizat ca și om vreau să cred că am ajuns și la o maturitate muzicală și o viziune mult mai amplă asupra muzicii.

GNV: Ai multe melodii proprii, cât de mult contează acest lucru pentru un artist?

SORIN PETRIC: Sunt o fire creativă de fel și îmi place să dau frâu liber creației, să las totul să vină de la sine. Nu știu cât este de important acest lucru, știu doar că fac ceea ce simt și ce îmi vine, iar acest lucru mă bucură cel mai mult.

GNV: Dintre melodiile tale, care este cea mai apropiată sufletului tău?

SORIN PETRIC: Toate cântecele mele au un loc special, un loc aparte, pentru că știu că le-am gândit și transmis mai departe publicului cu drag. Un loc special în sufletul meu îl are cântecul Tu ești visul meu, mă duce cu gândul la soția și la fetița mea, și mă încarcă cu foarte multă energie pozitivă de fiecare dată când îl reascult.

GNV: Ești printre puținii sătmăreni care face videoclipuri la aproape toate melodiile. Simți că așa este bine, este un plus în cariera ta?

SORIN PETRIC: Cred că este cel mai bun mod de a transmite mai departe mesajul unui cântec, iar din punct de vedere al carierei sunt 100% că este un plus, dar dacă mă bucură un lucru este acela că printr-un videoclip pot da viață și imagine textului și mesajului muzical.

GNV: Povestește-ne puțin despre proiectul tău de suflet, despre studio.

SORIN PETRIC: Da, ai dreptate este proiectul meu de suflet. Atracția față de conceptul de studio a venit în momentul în care eram în perioada facultății la Cluj și se datorează în mare parte omului care a fost alături de mine și m-a îndrumat de atâția ani, Alexandru Malschi.

Fiind atât de mult alături de el în studio a prins viață creația în sufletul meu. Am simțit dintr-o dată că pot să intru mai adânc în acest fenomen cum îl numesc eu ,,Mu-zica’’.

Am început să compun linii melodice pentru mai mulți artiști, ideile curgeau și am înțeles repede care este drumul meu și ce va urma.

Am fost trist o lungă perioadă de timp după ce m-am întors acasă pentru că am plecat din Cluj, pentru simplul fapt că îmi lipsea locul și mediul care a fost în studio la Alex, timp de trei ani, dar știam că voi veni acasă și încet, încet, îndrumat de sfaturile lui și de ceea ce am acumulat voi crea micul meu paradis.

Nu mai este mult și mă voi muta și eu în studioul mare, special amenajat și cu un mediu perfect pentru a crea.

Vreau pe această cale să îi multumesc lui Alex Malschi, pentru că este în continuare alături de mine și împreună facem muzică pentru suflete.

GNV: Ți-ai făcut o familie frumoasă, ești tătic tânăr… cum este, povestește-ne care sunt cele mai speciale momente alături de fiica ta?

SORIN PETRIC: Cea mai importantă realizare pentru mine este familia și mai ales fetița mea. Din punctul meu de vedere, cea mai frumoasă creație și cel mai frumos cântec pe care am putut sa îl compun este ea. Tot ce se va întâmpla de acum înainte în viața mea va fi bine primit, va fi un bonus. Singurul lucru pentru care mă rog este fiu sănătos și să pot să fiu alături de ea cât mai mult posibil. Poate cel mai special moment pe lângă faptul că deja crește, începe să înțeleagă ce se întâmplă în jurul ei. Este momentul în care vine la mine când sunt la calculator și lucrez, dansează, cântă, e bucuroasă când aude muzică.

Nopțile când lucrez până târziu și mă așez în pat lângă ea și stau poate 30 de minute, chiar și o oră și o privesc, o simt lângă mine sunt cele mai speciale momente. Mă cuprinde o liniște astronomică și parcă aș opri timpul în loc, să fiu mereu acolo lângă ea.

GNV: Care este cel mai măreț vis al tău?

SORIN PETRIC: Cel mai mare vis al meu a fost fetița mea, și s-a împlinit. Nu știu…atât mi-am dorit, tot ce va urma și se va întâmpla de acum încolo va fi exact așa cum este scris de Cel de Sus. Îmi doresc doar să fiu sănătos și sunt convins că restul lucrurilor vor veni de la sine.

GNV: Dacă nu erai cântăreț, ce altceva crezi că ai fi devenit?

SORIN PETRIC: Cu siguranță aș fi fost fotbalist sau cel puțin aș fi jucat, cât de sus aș fi ajuns nu știu, dar știu că într-o altă viață mă văd jucând fotbal.

GNV:Ce surprize pregătești publicului în viitorul apropiat?

SORIN PETRIC: Îmi doresc foarte tare să lansez primul meu album de cântece, sper să și realizez acest lucru, în rest îmi doresc să compun și să scriu cât mai multe cântece.

GNV: Care este relația ta cu interpreții, interpretele din Satu Mare… prietenie sau concurență?

SORIN PETRIC: Am o relație foarte apropiată cu toți, cu mulți dintre ei am lucrat deja și am colaborat, am făcut lucruri frumoase împreună, cei care au fost la mine în studio și au lucrat cu mine le mulțumesc, iar cei care încă nu mi-au trecut pragul îi aștept cu mult drag.