Consilierul local Ciprian Crăciun, despre angajările la ADP: ”Interesu’ poartă fesu’!”

Consilierul local PSD de Satu Mare, Ciprian Crăciun, a luat atitudine față de proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare General, ale Serviciul Public “Administraţia Domeniului Public“ Satu Mare, aprobat în ultima ședință a Consiliului Local Satu Mare. Astfel, consilierul Crăciun spune că atunci când interesul le-o cerea, în 2017, conducerile Primăriei Satu Mare și Administraţia Domeniului Public desființau posturi de conducere ocupate de adversarii politici, pretextând necesitatea reducerii cheltuielilor cu 20%. Însă costurile nu doar că nu s-au redus, ci s-au majorat cu mai mult de 20%! La un an după acest episod, ADP reînființează posturile desființate și altele în plus cu salarii atractive pentru clientela de partid, și propune o nouă creștere de 20% a bugetului de cheltuieli cu personalul. Toate acestea pentru un serviciu care nu și-a îmbunătățit deloc serviciile și performanțele!

”În ultima ședință ordinară a Consiliului Local a municipiului Satu Mare pe ordinea de zi la „Pct. nr.6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare General, ale Serviciului Public “Administraţia Domeniului Public“ Satu Mare am prezentat anumite aspecte prin care consilierii locali PSD nu au fost de acord cu înființarea unor noi funcții de conducere în cadrul ADP deoarece, în cursul anului 2017, aceștia au redus anumite funcții justificând că vor să reducă cheltuielile. La ultima ședință aceștia cer reînființarea postului desființat în 2017, plus înființarea unor noi posturi de conducere, inclusiv funcția de Director general adjunct și alți șefi de servicii/compartimente, funcție care acum este scoasă la concurs”, spune Ciprian Crăciun.

Consilierii municipali PSD au votat împotriva proiectului de hotărâre, însă acesta a fost aprobat cu aportul majorității UDMR-PNL, fără ca cineva să poată justifica cum e posibil să reduci cheltuielile majorându-le!

“Ținând cont că în luna noiembrie în anul 2017 am votat reducerea unor posturi la ADP și mă refer la biroul de contabilitate, în ideea că reducem cheltuielile de personal și că va funcționa biroul și cu persoane mai puține. Atunci noi am crezut că așa se va întâmpla deși acum constatăm că cheltuielile de personal au crescut foarte mult. Dacă ne uităm pe buget observăm că în anul 2016 cheltuielile de personal erau 2.557.000 lei , în anul 2017 erau deja 3.030.000 lei iar anul acesta vor fi cheltuieli de personal de 3.425.000 lei. Înțelegem prin aceasta că nu au fost reduse cheltuielile prin desființarea acelor structuri. Acum conducerea ADP vine cu propunerea de înființare a unor noi posturi care evident se regăsesc în Organigramă, numărul total rămâne de 130 posturi doar că se înființează câteva birouri, aceleași pe care le-am desființat la sfârșitul anului 2017. Aș vrea să cred că nu a fost desființat acest compartiment fiscal doar pentru un angajat de acolo. Vreau să cred că s-a mers pe ideea de reducere a cheltuielilor bugetare, lucru pe care nu îl constatăm din cifrele economice. Mai mult, legea spune că pentru a înființa un birou, trebuie să fie minim 5 angajați plus 1. Poate ne spune cineva din conducerea ADP dacă toate aceste birouri au un număr de angajați de 5+1. Dacă ne uităm în statul de funcții vedem că sunt multe posturi vacante și constat că s-au luat și acele funcții ca sunt normale . Iar legea spune că trebuie să fie 5+1. Eu constat că nu avem la toate aceste nou birouri înființate câte 5 oameni. Mai putem constata la Biroul de control intern care este în subordinea Biroului de resurse umane. Lucru nemaiîntâlnit până azi. Acel birou de control trebuie să fie în subordinea directorului general. Nouă ni se spune în proiect că este o greșeală de redactare a sintagmei de director general și director general adjunct , pe când în regulament putem constata lucruri diferite. Conform organigramei noi acum vom vota încă un post de director general adjunct, post care va fi bugetat în luna februarie. Acest lucru nu mi se pare normal . Să nu mai vorbim de acel serviciu de ridicări masini pentru care s-au cheltuit mulți bani și care inca nu funcționează. Plus sunt niște chestii de ordin tehnic cu acea mașină. Ideea este că produceți cheltuieli, dar acel serviciu nou încă nu produce venituri” – a declarat consilierul municipal Ciprian Crăciun în cadrul ședinței Consiliului Local.