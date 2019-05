Din mâinile Adrianei Popescu , pe capul Iuliei Albu

Așa cum ne-a obișnuit deja, Adriana Popescu ne surprinde cu noi coafuri, noi colaborări , prezentări inedite și asta pentru că… din mâinile ei, ies minuni.

Recent sătmăreanca a realizat o coafură sofisticată pentru una dintre cele mai extavagante doamne ale modei, Iulia Albu.

“De la ultimul eveniment la care am participat alături de Iulia Albu, s-a creat o legătură între noi şi am discutat de mai multe ori diverse proiecte de viitor în această perioadă. Ştiind că se apropie acest eveniment importat, Iulia m-a contactat cerându-mi o coafura la care accentul cade pe volumul deosebit al coafurii. Cunoscând colaborarea mea cu cel mai mare brand de extensii de păr natural din România – Bueno Bia, a fost convinsă că va avea exact ceea ce-şi dorea. A ales o perucă din păr natural care mi-a fost trimisă pentru a realiza coafura solicitată de Iulia. Am primit fotografia cu coafura dorită şi, deşi pare o coafură simplă, dificultatea a constat în realizarea volumului pe o perucă care urma să facă şi un drum lung până la Bucureşti (curierul neoferind nici o garanţie că va ajunge intactă). Am folosit produse profesionale de hairstyling – Pravana şi am împachetat-o într-un mod care a permis transportul fără probleme. Faptul că Iulia m-a ales pe mine pentru a-i realiza această coafură a fost bineînţeles o surpriză plăcută dar şi o provocare – doar urma să realizez o coafură pentru Iulia Albu ! (Oare-i va plăcea ce am făcut? Oare e ceea ce şi-a dorit?). Am vorbit foarte mult la telefon cu ea şi contrar tuturor aparenţelor generate de prezenţele ei la TV, Iulia este o persoană foarte caldă, prietenoasă, şi a încercat să mă liniştească că totul va fi OK şi de aceea m-a ales pe mine pentru că are încredere că voi realiza exact ceea ce ea vrea. După ce coafura a ajuns la Bucureşti, Iulia m-a contactat foarte fericită că i-am îndeplinit viziunea ei pentru întregirea imaginii cu care s-a prezentat la Gala VIVA 2019. Sunt convinsă, ştiind cât de directă este, că nu ar fi purtat acea coafură dacă ea considera că nu e potrivită. După gală, Iulia a continuat cu o şedinţă foto în care a purtat din nou coafura realizată de mine deci pot spune că sunt extrem de mulţumită şi mândră. Ţinem legătura în continuare pentru o colaborare care pentru mulţi va fi o surpriză. Iulia îşi doreşte foarte mult să vină şi în Satu Mare şi sper că voi fi alături de ea când va veni momentul potrivit.” a povestit Adriana