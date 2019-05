Paul Stănescu va fi preşedinte executiv al partidului

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, marţi, că în Biroul Permanent Naţional (BPN) PSD s-a decis ca preşedinte executiv al formaţiunii să fie Paul Stănescu, că BPN se va întruni în fiecare zi de luni, iar CEX în fiecare lună.

Statutul PSD prevede că funcţia de preşedinte al PSD poate fi preluată de preşedintele executiv, funcţie deţinută până la decizia forului social-democraţilor de Viorica Dăncilă.

“Am avut azi Biroul Permanent Naţional, întâlniri cu grupurile PSD. Discuţiile s-au purtat pe rezultatul alegerilor. Am înţeles cu toţii semnificaţia votului şi am dispus să avem o analiză în partid, să vedem care sunt greşelile pe care le-am făcut. Am hotărât ca funcţia de preşedinte executiv să fie ocupată de Paul Stănescu, Biroul Permanent Naţional să se întâlnască în fiecare luni a săptămânii, iar CEx să se întrunească o dată pe lună”, a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul Viorica Dăncilă a precizat că la şedinţele Comitetului Executiv Naţional PSD vor participa şi miniştri, pentru a avea o bună comunicare între Guvern şi partid.

“Este o perioadă dificilă şi să putem să ne apropiem de cetăţeni, să vorbim dspre soluţiile pe care le putem oferi economic şi social. Am ascultat punctul de vedere al deputaţilro şi senatorilor. Consider că acesta este modul în care trebuie să procedăm să ascultăm fiecare deputat şi senator pentru a avea o concluzie care să fie pliată pe ceea ce vor cetăţenii”, a completat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă anunţă că vrea ca la conducerea Camerei Deputaţilor să fie numit Marcel Ciolacu.

“Vom discuta.Vom vedea ce soluţii găsim astfel încât la preşedinţia Camerei Deputaţilor să avem un social-democrat, respectiv Marcel Ciolacu”, a precizat Viorica Dăncilă.

Biroul Permanent Naţional al Camerei Deputaţilor a stabilit, marţi, ca noul preşedinte interimar al Camerei Deputaţilor pentru gestionarea problemelor curente până la alegerea unui preşedinte definitiv să fie Carmen Mihălcescu, a anunţat Lia Olguţa Vasilescu, secretar al BPN.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat că PSD-ALDE vor avea o propunere comună pentru funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor.