Semnificații biblice și spirituale ale venirii Papei Francisc la Blaj

Se întâmplă ca la aproape toate emisiunile de la televiziune care prezintă reportaje sau știri legate de vizita Suveranului Pontif în România să se evoce aspecte secundare sau exterioare sensului profund al evenimentului. Sigur că pe undeva este firesc să se întâmple așa, pentru că pe de o parte publicul larg nu dorește întotdeauna explicații mai profunde care necesită timp, iar pe de altă parte oamenii de televiziune nu au toți pregătire religioasă suficientă.

Însă noi trebuie să surprindem și să focalizăm sensul autentic al acestei vizite pastorale. Desigur că trebuie să ne ocupăm și de organizare, de cheltuielile legate de eveniment, de cazările și masa invitaților etc., lucruri care par a fi partea Martei care se grijește de toate, însă nu trebuie să pierdem din vedere partea Mariei.

De aceea, gândul care îmi dă fiori de bucurie în această perioadă este că Papa vine la Blaj ca să împlinească Scriptura. Vizita Papei nu este o chestiune care ține de tradiție, de obiceiuri, de politică, de diplomație etc., ci este vorba despre împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Aici la Blaj se împlinește Scriptura. Și mă explic: În Evanghelii stă scris cum Domnul Hristos l-a chemat deoparte pe Petru și i-a pus la inimă acest îndemn: Mergi și întărește-i în credință pe frații tăi! (Luca 22,32). Iar urmașul lui Petru, Papa Francisc, pune în practică acest îndemn biblic, împlinind astăzi și aici Sfânta Scriptură. Vine pentru a ne întări în credință pe noi, pe episcopi, preoți, călugări, credincioșii de astăzi, dar și pentru a lăuda tăria credinței înaintașilor noștri.

Este atât de elocvent faptul că la 1700 Biserica Greco-Catolică a avut ca element definitoriu primatul petrin, iar după 250 de ani, după anul 1948, aceeași Biserică a dat martiri pentru același adevăr biblic de credință. Biserica Română Unită cu Roma Greco-Catolică are la temelie adevărul biblic de credință al primatului lui Petru. Chiar și persecutorii atei remarcau acest aspect, în interogatoriile brutale cerându-le episcopilor să se lepede de papa, altfel vor muri. Însă, pentru adevărul biblic al primatului petrin, greco-catolicii își dau și viața. Pentru adevărul scripturistic al primatului lui Petru episcopii greco-catolici și-au dat viața. Nu și-au dat viața pentru un om, nu și-au dat viața în mod direct pentru Papa de la Roma, însă nu au renunțat la Sfânta Scriptură, nu s-au dat înapoi de la împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu, cuvinte care arată că Isus Hristos l-a numit pe Petru vârhovnicul/corifeul/liderul/capul Apostolilor. Iată că după 300 de ani de la reunirea religioasă cu Roma, perioadă în care Biserica Greco-Catolică de la Blaj a comunicat cu Sfântul Scaun prin Nunțiul de la Viena și apoi Nunțiul de la București, acum vine chiar Sfântul Părinte la Blaj. Vine pentru a valida o istorie întreagă, vine pentru a-i beatifica pe aceia care au murit tocmai pentru legătura și unitatea cu Urmașul Sfântului Petru. În cuvinte prea simple spus, ei au murit pentru Urmașul lui Petru, iar acum Urmașul lui Petru vine la ei.

De ce vine Papa Francisc în România? Desigur, el vine ca șef de stat – păzit de forțe de ordine, ca lider religios, ca mesager de pace între popoare, însă în primul rând el vine pentru a aplica Scriptura.

De ce îl aclamăm noi pe Papa Francisc, îl ovaționăm, ne înclinăm în fața lui? Desigur că nu pentru el ca om, ca fiu al lui Dumnezeu asemenea nouă, ci avem o devoțiune față de el ca urmaș al lui Petru, ca frate mai mare al tuturor episcopilor.

Acesta este gândul cu care particip la rugăciunea cu Papa Francisc și aceasta este perspectiva scripturistică asupra vizitei Papei Francisc la Blaj; aceasta este legătura dintre Biserica Greco-Catolică, vizita Papei la Blaj și Sfânta Scriptură. (sursa e-comunio.ro)

pr. dr. Anton Rus –

Facultatea de Teologie Blaj