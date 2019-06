PSD nu semnează PACTUL propus de preşedinte

Premierul Viorica Dăncilă a declarat joi, la finalul CEx al PSD, că partidul pe care îl conduce interminar nu se va prezenta la semnarea pactului iniţiat de preşedintele Klaus Iohannis privind semnarea Acordului Politic Naţional care vizează consolidarea parcursului european al României.

”Nu, nu am fost invitată. Probabil s-a luat în calcul şi declaraţia pe care am făcut-o în legătură cu acest pact. Noi am spus că vrem să depunem amendamente şi atâta timp cât amendamentele mele nu se regăsesc în acest pact, nu avem de ce să semnăm acest pact”, a declarat Viorica Dăncilă.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit joi, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor de Opoziţie pentru semnarea Acordului Politic Naţional care vizează consolidarea parcursului european al României.

Premierul Viorica Dăncilă spunea, pe 7 iunie, că preşedintele trebuie să iasă din logica de campanie electorală.

Liderul interimar al PSD i-a propus şefului statului un set de principii şi valori obligatorii pentru România, printre care înlăturarea dublului standard, o Uniune Europeană în care toate statele membre să se bucure de aceleaşi drepturi şi beneficii, condamnarea ingerinţelor de orice fel în actul de justiţie – inclusiv a protocoalelor secrete – şi înlăturarea discriminării de salarizare pe teritoriul Uniunii.