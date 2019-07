Caravana filmelor TIFF a debutat la Carei

Cea de-a zecea ediție a Caravanei filmelor TIFF a debutat, miercuri, 17 iulie 2019, la ora 21.45, în Parcul Dendrologic din municipiul Carei cu proiecția filmului Parking, regizat de Tudor Giurgiu. Publicul a fost la înălțime, a suferit alături de personajul principal, iar la final, după bunul obicei al proiecțiilor în aer liber, a aplaudat.

Circa 200 de

spectatori

Cei aproximativ 200 de careieni prezenți la proiecție au urmărit cu atenție povestea personajului principal, Adrian, un poet din Sângeorz-Băi, care emigrează ilegal în Spania în 2002 și ajunge paznic de noapte într-un parc auto.

Viața lui se schimbă radical în Noaptea de Sânziene, când o întâlnește pe Maria. Povestea de dragoste dintre Adrian și Maria, problemele care apar ulterior și felul în care se termină totul își vor pune amprenta în mod semnificativ asupra personalității acestuia.

A doua seară de TIFF la Carei

Caravana TIFF a mai rămas la Carei și joi, 18 iulie 2019, când a adus în atenția publicului satira “Lajkó: țigan în cosmos” / „Lajkó – cigány az űrben”, în regia lui Balázs Lengyel, cu Tamás Keresztes și Tibor Pálffy (nominalizat în 2010 la Premiile Gopo pentru rolul secundar din Katalin Varga) în distribuție.

Filmul pornește de la ideea cum că primul om care s-a întors în viață din spațiu nu a fost Yuri Gagarin, ci Lajkó Serbán, un pilot țigan din Ungaria, devenit unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale Războiului Rece.

Caravana Filmelor TIFF este un proiect organizat de Asociaţia Film și Cultură Urbană, cu sprijinul Europa Cinemas și al Centrului Național al Cinematografiei.

Caravana TIFF

la Satu Mare

Caravana își continuă traseul în zilele următoare, ajungând pe 20 iulie la Satu Mare, la Pasajul Corneliu Coposu. Aici, de la 21:45, spectatorii vor putea urmări în aer liber pelicula Parking.

Duminică seara, 21 iulie, de la aceeași oră, sătmărenii sunt așteptați pentru a urmări unul dintre cele mai apreciate filme ale ultimului an, comedia Omul care l-a ucis pe Don Quijote / The Man Who Killed Don Quixote, în regia lui Terry Gilliam. Filmul a fost primit cu entuziasm la Cannes și a atras atenția prin viziunea inedită asupra artei. Adam Driver și Jonathan Pryce interpretează rolurile principale într-o poveste care urmărește aventurile lui Toby, un om de publicitate foarte pragmatic, prins în deziluziile unui bătrân pantofar spaniol care se crede Don Quijote.