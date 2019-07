Careianul Manuel Chivari, de la Românii Au Talent, la “Unde te duce inima”

Publicul sătmărean și nu numai îl cunoaște cel mai bine după aparițiile de la Românii au Talent. Ce s-a întâmplat imediat după concurs și până acum, ce a mai făcut, ne povestește chiar el, Manuel Chivari – un artist pomițător din industria muzicală autohtonă.

Un artist perseverent

Manuel Chivari, a avut o activitatea laborioasă după Românii au talent, întâlnind oameni potriviți.

”După finala concursului Romanii Au Talent a trecut o perioadă în care am pornit în căutarea unui manager sau cel puțin a unui producător cu care să colaborez pentru piese noi. Tot acest poces a durat în jur de doi ani, destul de mult, ținând cont că eram foarte departe de București. Fiind perseverent însă, am reușit în cele din urmă să întâlnesc oamenii potriviți. Între timp, am mai participat și la Eurovision, unde lucrurile nu au decurs exact așa cum îmi doream, dar a fost fără îndoială o experiență din care am învățat enorm”, a declarat, pentru Gazeta de Nord Vest, Manuel Chivari.

Proiect nou

Astăzi, Manuel Chivari face cunoștință cititorilor Gazetei cu cel mai recent proiect al său, o piesă intitulată “Unde te duce inima”, prin care vrea să transmită un mesaj de iubire. “Unde te duce inima” este un proiect la care am lucrat împreună cu producătorul meu DJ TAKE și cu un compozitor la fel de talentat, Alexandru Anghel.

Intenția noastră este să aducem ceva nou în industria muzicală românească. Credem că această piesă este perfectă pentru început. Piesa este transmisă iubitei mele și sper ca mulți dintre ascultători să se regăsească în ea chiar dacă dragostea este atât de rară în ziua de azi.”

Despre Industria muzicală românească

Industria muzicală românească este extrem de dinamică – poate mai dinamică și nesigură decât orice altă industrie. Sunt multe provocări pe care artiștii le întâmpină, cum ar fi continua reinventare sau generațiile noi care vin din urmă și preiau controlul. Manuel Chivari este de părere că “industria muzicală românească este în continuă cădere într-o oarecare măsură, din cauza unor puști care <<o ard pe șmecherie și trap>>. Aș dori să elimin fenomenul trap… și nu mă refer la genul muzical trap în sine, ci la piesele de proastă calitate și pseudo-talentele care sunt în trending mereu pe internet în ultima vreme.”

În viața unui artist admiratorii, fanii, sunt mereu pe primul loc. Muzica este scrisă, produsă, cântată pentru ei, iar Manuel Chivari iubește asta. De aceea el le spune tuturor celor care îi urmăresc activitatea: Mulțumesc pentru susținere și promit că voi face tot ce pot pentru a le da oamenilor ceea ce își doresc și anume muzică de calitate.”

Rareş Jucan