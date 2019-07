O poveste de viață care inspiră, cu Oana Țimerman

De pe la 15 ani și-a început deja cariera ca model și om de televiziune. A călătorit în multe părți ale lumii, a performat în reclame și emisiuni și este pasioată de actorie și psihologie. Vorbim despre Oana Țimerman – un om deosebit și multitalentat – care astăzi caută mereu oportunități să se dezvolte, să își descopere cât mai adânc esența interioară și să trăiască viața în cel mai frumos și liber mod posibil.

GNV: Ești un om complex, cu activități în multe domenii. Ești un exemplu care dărâmă acest mit conform căruia nu se pot face bine mai multe lucruri deodată. Povestește-ne despre domeniile în care ai activitate, de ce SE POATE, iar după aceea le vom “dezbate” pe fiecare în parte mai detaliat.

Oana Țimerman: Modellingul a fost o prima aventură frumoasă. Aproximativ 10 ani am călătorit cu contracte în alte țări și mari orașe precum Singapore, Paris, Milano, New York, Grecia, Istanbul sau Coreea de Sud. Apoi am fost ademenită de actorie, o lume la care nu aș renunța, iar în prezent această lume este urmată de creștere personală prin psihologie.

Acumulând informații, experiență de viață și trecând prin mai multe conștientizări, trezindu-mă puțin la realitate, mi-am dat seama că primul și cel mai important lucru de care ai nevoie este sa îți asumi responsabilitatea gândurilor, acțiunilor tale, ce ai creat până în acest moment și apoi să faci doar ce simți. Nu este ușor, însă bucuria sufletului nu are echivalent cu frica ce vine din poveștile din capul nostru. Important este să observi clipă de clipă ce gânduri ai și să faci cele mai bune alegeri de investire a energiei tale.

GNV: De la o vârstă fragedă ai început să faci televiziune. Ce te-a inspirat să faci acest pas timpuriu și cum s-a dezvoltat pe urmă? Ce realizări ai avut?

Oana Țimerman: Totul a pornit de la faptul că am obținut performanțe foarte repede în modelling. E interesant cum viața uneori îți oferă lucruri la care nici nu te gândești sau pe care nici nu ți le imaginezi măcar. Aveam 15 ani și am început cu o prezentare de modă la Oradea, urmată imediat de un concurs de modelling la Paris, ”soldat”cu două locuri I, apoi un alt concurs în Singapore, ca apoi să ajung și pe la Milano. Când m-am întors din Paris, încă era vacanță și stăteam uneori cu tatăl meu [jurnalistul Dumitru Țimerman] la terasa de lângă televiziune, iar directorul televiziunii de atunci a aflat de premiile mele câștigate și m-a întrebat de față cu tatăl meu dacă mi-ar plăcea să încerc o emisiune de modă. Am zis DA fără să ezit, neștiind ce presupune. Apoi am început să învăț, tata mi-a fost alături cu partea basic de jurnalism și în rest, cu ideile mele și ce știam eu pe atunci, am făcut emisiunea “LUMEA MODEI” de la 15 ani până pe la 22.



La 19 ani, când eram și în primul an la facultatea de Drept, am început să lucrez la Nord Vest Tv la Știri, apoi emisiunea matinală și pe urmă m-am gândit la o nouă emisiune mondenă intitulată “Cum să devin model?”. Aceasta a culminat cu prezentarea colecțiilor designerilor sătmăreni în “Ziua Modei Sătmărene”, eveniment organizat de mine în colaborare cu Nord Vest TV.

Implicarea în televiziune a fost un pas important pentru mine la vremea respectivă deoarece am putut să conștientizez că pot face ceva ce îmi place, că pot să fac ceva diferit și că atunci când faci ceva din intuiție și talent, poți și crea ceva frumos, iar ideile curg. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor din Satu Mare care au fost alături de mine în tot acest parcurs al modellingului și experienței mele în televiziune. Am o vorbă – “Oamenii cresc prin oameni”.

GNV: Actoria este o altă latură importantă a ta. Ce te-a atras la acest domeniu și ce ai făcut concret până în prezent?

Oana Țimerman: Actoria a fost un vis de prin clasa a 6-a, însă nu am îndrăznit să spun nimic, pentru că era ceva foarte abstract în mintea mea pe atunci. La 26 de ani m-am pregatit pentru actorie la Cluj, mi-am încercat norocul, însă încă eram în carapacea mea de om care nu avea încredere deplină în el. Da, așa era! Viața nu e ușoară, doar se știe… și chiar dacă am făcut multe proiecte până în acel moment, parcă tot îmi lipsea ceva, acel ceva, care să te facă să te simți liber.

La 27 de ani m-am mutat la București, orașul care te învață să crești din toate punctele de vedere și care – vrei nu vrei – te trezește din bula ta de cristal. Nu știu cum e pentru alții, dar așa a fost pentru mine. Aici m-am înscris la toate agențiile de casting care lucrează cu casele de producție pentru reclame și filme. Am urmat cursuri de actorie-film la UNATC, cursuri de improvizație și public speaking. Am reușit să am numeroase proiecte în reclame și apariții în filme, chiar și un rol la o emisiune TV: Bonilash, Angelli, AquaVia, Penny, BancPost, Lectii de Viata, FILM – Harley and the Davidson, See you Soon etc.

Fiecare experiență e unică în actorie. Parcă timpul se oprește în loc, nu mai există și ești total absorbit de acel rol, ești conectat tu cu tine pentru că ești în prezentul acelei acțiuni în desfășurare. Actoria, chiar dacă încă mai am mult de învățat din ea și cu ea, este o iubire a mea și urmează să continui din toamnă cursuri de actorie-film. Eu cred că fiecare rol te descoperă pe tine, îți aduce la suprafață ceva din tine cu care nu întâmplător ai intrat în contact, așa crești și așa te dezvolți, ești în continuă mișcare.

GNV: Dezvoltarea personală este crucială în zilele noastre, când trebuie să fim atenți la ce, cum și cât consumăm pentru a menține controlul în viețile trepidante pe care le trăim. Psihologia este o altă direcție pe care ai ales să mergi. Care e motivația ta personală?

Oana Țimerman: Totul a început din cursa nebună de a afla de ce sunt aici, ce rol am, care e misiunea mea personală. Încă din adolescență, pe la 22 sau 23 de ani mă gândeam serios să mă apuc și de psihologie, doar că atunci nu aș fi înțeles nimic din ce înțeleg azi. Așa că toate la timpul lor. După jumate de an la București, am simțit nevoia să mă apuc de cursuri în care să mă descopăr pe mine din alte puncte de vedere. Ajungi într-un punct în care realizările exterioare nu sunt suficiene. Am înțeles că necesitatea asta de aprobare pe care o căutam prin modelling, actorie, își are de fapt sursa mult mai adânc.

Și așa am început cursuri de „dezvoltare personală” – eu îi zic creștere interioară sau reconectarea cu tine: Programul Copilul Interior, Constelații Sistemice, Releasing – Metoda Sedona, care m-au făcut să înțeleg cum funcționează mintea, cum îți gestionezi emoțiile și mai ales cum păstrezi acel echilibru în situațiile de zi cu zi. Sunt încă pe acest drum, lucrez cu mine, este un maraton, nu este o cursă și are loc toată lumea să facă ce simte și cum e mai potrivit pentru fiecare. Iar decizia de a începe facultatea de psihologie a venit din faptul că simt că aș putea ghida și alți oameni pe drumul lor interior, motiv pentru care am și început formare în Constelații Sistemice Familiale.

Motivația mea personală generală este să mă eliberez de minte, pentru că da, se poate face asta. Mintea separă totul în alb și negru, însă noi suntem un întreg. Ideea e să nu mai fim conduși de minte și acele programe moștenite și reactualizate de sute de ani, și să reușim să ne folosim de minte, că avem nevoie de ea – evident. Și când reușești să faci asta, totul e perfect așa cum e, curge lin.