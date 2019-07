Reportaj în exclusivitate cu Afdam și Cfaim în vacanță la Aqua President (III)

“Aoleuuuuuu!” …. ”Hai Mihai … hai Mihai…hai Mihai ….bravoooo…!” … șiii câștigãtorul probei de coborârea toboganului verde este …. Mihai … din Satu Mare …” Bunã ziua stimați cititori și bine ne revedem în plinã vacanțã de varã la ”Aqua President” din Bãile Felix … vã spun Afdam … și Cfaim prietenii dumneavoastrã de vacanțã de la Agenția Naționalã de Știri ”Tsev Dron Ed Atezag”.

Ne aflãm în a treia zi a maratonului nostru gazetãresc și simțim din ce în ce mai mult temperatura estivalã ridicatã la propriu, dar mai ales emoțiile din sufletele celor din jurul nostru … doamne, domnișoare, domni … dar mai ales copii, prezenți azi în zona extinsã a Aqua Park-ului ”President. Tocmai am asistat la un concurs de vitezã și îndemânare organizat la toboganul verde și-l avem lângã noi pe domnul Dumitru Fechete, Manager General al Complexului Turistic ”President”. Bunã ziua domnule Fechete … ce puteți sã ne spuneți despre aceastã zonã?

”… toboganul verde care se vede-n spate e chiar o noutate pentru România, din ce știu eu e singurul tobogan de acest fel … pendulul îi spune … unde clienții au posibilitatea sã trãiascã niște senzații deosebite și de asta este atracția Aqua Park-ului în acest moment … (Dumitru Fechete, Manager General al Complexului Turistic ”President”)

Ne aflãm în zona nouã de extindere a Aqua Park – ului … în spatele meu se vãd toboganele pe care le-am deschis anul trecut, undeva la jumãtatea sezonului și care au avut un succes extraordinar, e o zonã de atracție pentru clienți, pentru cã oferã multã distracție, amuzament, produce adrenalinã … iar în plan apropiat avem un splash pentru copii, care-i ajutã foarte mult pe pãrinți; în momentul în care ajung în aceastã zonã, practic nu mai trebuie sã poarte grija copiilor. Au un loc plãcut pentru ei, cu activitãți de tot felul, iar pe perioada sezonului, aceste facilitãți sunt completate și de animatorii pe care-i avem pe tot parcursul acestui sezon, care vor organiza diverse concursuri, activitãți pentru copii … tot felul de activitãți pe care sã-i ținã ocupați și care sã le aducã mulțumire, pentru cã se simt bine, cât și pãrinților pentru cã o orã … douã scapã de grija copiilor și … toatã lumea-i mulțumitã”.

”Pot să recomand Aqua Park – ul ”President”, deoarece condițiile depășesc orice limită, este de vis la Hotel ”President”. Mai mult decât Piscina ”President” nu cred că se poate … nu există altceva să ofere … ce oferă acest Aqua Parc”. (Adrian – Oradea)

Stimați cititori … ne aflăm într-o atmosferă demnă de un orășel acvatic, înconjurați de mai mulți clienți veniți la bălăceală. Bună ziua … de unde veniți și cum vă simțiți la President? ”Mă numesc Constantin Vișan, sunt din Hunedoara, dar locuim în Spania de 18 ani … venim de 4 ani în fiecare an aici, îmi place … e foarte bine, ne simțim bine, e agreabil. Vin în fiecare an, o să venim în fiecare an … ne place mult. Suntem cazați la pensiune … venim pe cont propriu de acolo, e bine în general”. Cum sunt condițiile din Aqua Parc în comparație cu cele din Spania? ”Ce să vă zic, sunt bune … sunt bune … n-ar fi mare diferență; cred că s-ar putea face mai mult în servirea mesei, să fie mai diversificată … În rest e bine, de aceia venim în fiecare an”.



Vă mulțumim și vă urăm sejur plăcut … iată că avem lângă noi și o familie … bună ziua … cum vă simțiți aici? : ”E foarte ok! Venim de câțiva ani doar aici și este foarte bine”. Ce anume vă place mai mult? ”Băile acestea termale … atmosfera. (Ovidiu Rusu – Bacău). ”Noi venim de 6 ani, de 2-3 ori pe an câte o săptămână, băile termale ne fac bine la coloană și la reumatism. Pe lângă asta, atmosfera este destul de plăcută; copilul are loc de joacă foarte bine amenajat … cazarea este foarte bună, mâncarea la fel … bună dispoziție! Rodica Rusu – Bacău)”

”E foarte frumos, cool … super! Atmosfera de aici … și băieții, daaa … foarte frumos! …” (Simona Fako Sâmnicolaul Mare – Timiș)

Cum vă simțiți la ”President”? ”Foarte bine până acuma … e destul de frumos, ok …” Este prima dată? ”Da, e prima dată! Apa e ok, bazinele sunt destul de ok pentru copii … nu sunt înalte, merge!” O să mai veniți? ”Cred că da… (Mirela Stamatin Sâmnicolaul Mare – Timiș)” ”E super … atmosferăăăă … andrenalină!” E prima dată la ”President”? ”Da e prima dată … Sunteți cazați în hotel? ”În hotel, da …” Condițiile sunt bune? ”Foarte bune da … suntem mulțumiți! (Simona Fako Sâmnicolaul Mare – Timiș) ” ”Noi venim din Timiș, din Sâmnicolaul Mare și aici este o zonă super de vizitat … se merită … vă recomand! Suntem pentru prima oară, dar nu ultima … ce să zic …” Cum vă numiți? ”Stamatin Andrei – Mirela … și Simona Fako cu familia.”

Așa e când dai în mintea copiilor

Noi Afdam și Cfaim … copii din și spre veșnicie, ne aflăm cu toate nebunaticele noastre energii în zona copiilor din cadrul Aqua Park – ului de la ”President” și dăm mărturie că nu vom mai pleca niciodată acasă de aici, pentru simplul motiv că … pentru simplul motiv căăă … pentru că stimați cititori, aici tot omul se reîntoarce în lumea magică a copilăriei. O avem alături de noi, pe Eveline din Oradea … o fetiță drăguță și veselă care vrea să ne spună câteva cuvinte … ”Mă simt foarte bine! Apa este călduță, toboganele grozave … totul e minunat aici”. Dar ce ți-a plăcut cel mai și cel mai mult? ”Când m-am dat pe tobogane, când intru în apă și când înot. Mai vii la ”President”? Da!”

Am revenit printre adulți și stăm de vorbă cu domnul Viorel Muscă, Administratorul Complexului ”President” din Băile Felix. Bună ziua, spuneți-ne vă rugăm câteva cuvinte despre programul de funcționare a complexului. ”Programul de funcționare al Aqua – Park – ului este zilnic de la ora 12, cu pauză din oră-n oră, unde vă puteți relaxa … vă puteți da pe tobogane cu colace, cu jeturi de apă … sau puteți participa la partide de Spuma Party, concursuri de băut bere și mâncat gogoși, cu un festival de băut bere în cursul lunii August, în prezent având o capacitate de aproximativ 1500-1700 de locuri pentru clienți”.

”Avem în plan, o a treia etapă de extindere, care înseamnă un corp de clădire cu bazine acoperite, o zonă tropicală … pentru că această zonă va fi ”mobilată” să zicem așa cu palmieri și vegetație tropicală și cu foarte multe facilități noi. Noua investiție va fi construită în zona unde acum avem terenul de fotbal… în acel loc va funcționa un corp de clădire nouă, cu bazine închise care vor funcționa 12 luni pe an… cu zonă de copii, cu un mic restaurant, cu zone de saună, de relaxare, cu cabinete de tratamente cosmetice, cabinete de masaj … o zonă la un nivel ridicat din punct de vedere al confortului și al calității serviciilor” (Dumitru Fechete, Manager General al Complexului Turistic ”President”).

Se lasă de cină stimați cititori … și timpul zilei se apropie de sfârșit. Ne vom revedea mâine dimineață într-un nou periplu de transmisiuni în direct, relatări și interviuri. Până atunci … Afdam șiii … Cfaim vă urează numai bine și lumină.