Sătmarul devine capitala muzicii stradale

În acest weekend, Satu Mare devine capitala muzicii și a artelor stradale. În perioada 12-14 iulie sosesc în municipiu artiști din toate colțurile lumii cu peste 120 de prestații artistice excepționale care se vor desfășura pe cele șapte scene amplasate. Organizarea este în plină desfășurare, iar echipa care lucrează la acest proiect dorește să vă aducă în atenție cinci lucruri de care putem fi mândri cu toții.

În cele ce urmează, vă prezentăm surprizele pregătite de organizatori pentru ediția din acest an a Street Music Festival.

”Ne-am propus atragerea a cât mai mulți turiști la Satu Mare. În acest scop, renunțând la tradiția convenției publicitare obișnuite, am fost primii care am promovat acest eveniment sătmărean și în orașele apropiate, într-un mod inedit: ambasadorul nostru Mr. Piano, pianistul pe roți, a promovat evenimentul la Nyíregyháza, Carei, Oradea și Cluj-Napoca.

Am pregătit pentru acest weekend peste 120 de show-uri: puteți accesa programul complet Street Music Festival pe pagina Facebook a evenimentului sau pe Festivapp, aplicație care se poate descărca pe Android: – iOS: .

În cadrul evenimentului vom inaugura primul ”merchandising shop”, local unde puteți achiziționa tricouri personalizate, cu un conținut inedit, în diferite mărimi. Shopul îl găsiți în caravana roșie la RedHat Yard”, spun organizatorii.

Sponsorul Principal al festivalului este Schlemmer Romania, una dintre cele mai importante companii sătmărene în domeniul tehnologiei. Pe lângă activitatea la nivel internațional, compania este prezentă în viața culturală a orașului și sprijină comunitatea, inițiativa, oamenii.

Iubitorii muzicii și artelor stradale sunt așteptați în acest an la 7 scene: pe scena Artist Arena by ZES Zollner din Piața 25 Octombrie veți putea fi martorii unor scenete de artă stradală cu totul speciale. Scena Compas vă așteaptă la platoul de evenimente de pe pasajul Coposu. În Piaţa Libertății, la scena Dräxlmaier, vă veți putea amuza de cele mai distractive reprezentații aduse în acest an la Satu Mare. Scena TransPink amplasată pe pasajul Coposu vă așteaptă cu multe surprize, iar, mulțumită Ecomatrix, vom popula și în acest an scena amplasată pe malul Someșului. RedHat Yard este sediul neoficial al organizatorilor și locația afterparty-urilor, dar, tot în acest spirit, vom aduce în curtea Muzeului de Arte atmosfera vinyl party-urilor de odinioară.

”Dragi sătmăreni, vă rugăm să popularizați și voi Street Music Festival: invitați cel puțin un prieten sau pe prieteni din alte orașe și profitați de faptul că în acest weekend Satu Mare este capitala muzicii și artelor stradale!”, mai este unul dintre mesajele organizatorilor.