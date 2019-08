Remus Țiplea își prezintă albumul foto ”Dumnezeul meu” la Negrești-Oaș, sub brandul Zestrea Oașului

În organizarea Primăriei și a Consiliului Local Negrești Oaș, a Casei Orășenești de Cultură, a Muzeului Țării Oașului, a Centrului Național de Informare și Promovare Turistică, și a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, marți 3 septembrie 2019, de la ora 17:00 în Galeria de Artă „dr. Mihai Pop” din Negrești Oaș se prezintă albumul foto „Dumnezeul meu”, al cunoscutului fotograf – Remus Țiplea, acesta fiind ultimul eveniment organizat în această vară sub brandul Zestrea Oașului.

Cea mai recentă apariție editorială a fotografului sătmărean, Remus Țiplea, „Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii), în ediţie bilingvă – româno-engleză, este un proiect realizat sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare, și a fost lansat anul trecut în cadrul festivalului de fotografie EMOP Berlin – European Month Of Photography 2018, acesta fiind cel mai mare festival german de fotografie.

Acest proiect conţine o serie de fotografii, realizate de Remus Ţiplea între anii 2009 şi 2018, care ilustrează viaţa spirituală şi ritualurile principalelor confesiuni religioase din Nord-Vestul României (ortodocşi, greco- catolici, romano- catolici, reformați, penticostali, protestanţi, martori ai lui Iehova şi adventişti de ziua a şaptea).

În cei nouă ani dedicaţi acestui proiect fotograful a reuşit să surprindă temele principale şi ritualurile comune, cum ar fi botezul, nunta, înmormântarea, pelerinajele, construcţia lăcaşelor de cult, slujbele duminicale şi alte sărbători, concentrându-se asupra a ceea ce uneşte aceste confesiuni şi nu asupra a ceea ce le separă.

Remus Ţiplea (născut în 1972, în Negreşti Oaş) a început să fotografieze în anul 2009, concentrându-se în special asupra fotografiei documentare şi macro. Şase ani mai târziu, Țiplea a ajuns cu proiectul “Ciurdarii” în finala Sony World Photography Awards, seria fiind prin urmare expusă la Londra, Berlin, Koln, Beijing, New York şi Milano.

Fotografiile lui au fost prezentate şi în cadrul unor expoziţii personale organizate la Cluj-Napoca, Paris şi Lisabona, fiind publicate totodată în numeroase reviste de prestigiu din Europa şi Statele Unite ale Americii, precum: The Huffington Post, The Telegraph, The Guardian, La Republica, National Geographic sau Feature Shoot.

În 2017 Remus Ţiplea a mai publicat albumul fotoetnografic “Din Oaş în Paşti”, sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare.