ANUNŢ MEDIU

Carpat Petroleum SRL in calitate de titular anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 176/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru: Plan Urbanistic Zonal pentru construire statie de reciclarea uleiului-fabricarea de biodiesel si depozit de produse petroliere-Orasul Livada. Prima vesiune a planului poate fi consultata la sediul titularului din Negresti Oas, str.Victoriei nr.144/10 in zilele de luni si miercuri intre orele 10-14 si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, din data de 27.09.2019. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana la data de 12.10.2019, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro