Taxe mari în turism!

O nouă lege a turismului a fost adoptată de Guvern pe 24 aprilie. Se pare că, proiectul inițiat de guvern a fost adoptat tacit de Senat, și are în vedere obligativitatea românilor care dau spre închiriere locuințe pe site-ul airbnb.com, de a plăti taxele aferente. În plus, odată cu această lege vor fi stabilite pentru prima dată direcții importante în ceea ce privește turismul în România. Noul proiect de lege inițiat de Guvern, a fost adoptat, și urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care este for decizional. Proiectul de lege prevede modificări importante în ceea ce privește turismul în România. Una din prevederile Proiectului de act normativ are în vedere obligativitatea românilor care dau spre închiriere locuințe pe site-ul airbnb.com, de a plăti taxele aferente. În plus, au existat plângeri din partea consultanților în turism, cu privire la cei care dau spre închiriere locuințe pe Airbnb, menționând că este o „concurență neloială“. Alte prevederi ale aceluiași Proiect au în vedere interdicția impusă site-urilor sau platformelor dedicate închirierii de spații de cazare de a nu promova anunțurile pentru structuri neînregistrate sau neclasificate, dar și o serie de măsuri de descentralizare, precum transferul în competența autorităților locale a clasificării unităților de cazare, a omologării pârtiilor și traseelor turistice sau a autorizării plajelor. De asemenea, ministrul a declarat că prin această lege vor fi stabilite pentru prima dată direcții importante în ceea ce privește turismul în România. „Legea turismului a fost o prioritate, (…) având în vedere că în acest sector extrem de dinamic existau reglementări şi de peste 20 de ani. Era nevoie de o actualizare, dar, în acelaşi timp, acest act normativ a reuşit să înglobeze mare parte din aceste reglementări din sector. Legea turismului stabileşte pentru prima dată direcţii importante pentru acest sector, astfel că în actul normativ este prevăzută înfiinţarea organizaţiilor de management al destinaţiilor”, a afirmat Trif, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.