Abandonuri pe capete la Turneul Campioanelor

Abia intrata in competitie din postura de prima rezerva, olandeza Kiki Bertens a abandonat in setul doi al disputei cu Belinda Bencic.

Jucatoarea olandeza s-a retras la scorul de 7-5 si 1-0 pentru Bencic.

Aceasta dupa ce in primul set Bertens a condus in permanenta si a servit pentru castigarea setului la scorul de 5-4.

Bencic a facut break acolo si nu s-a mai oprit pana la castigarea setului.

Ashleigh Barty si Belinda Bencic sunt asadar cele doua calificate din Grupa Rosie a Turneului Campioanelor.

Elina Svitolina este prima calificata din Grupa Violet, iar singura necunoscuta ramane intre Simona Halep si Karolina Pliskova.

Cele doua se infrunta in meci direct, vineri, cu incepere de la ora 14:00, pentru calificarea in careul de asi.