Avertismentul lui Dăncilă pentru Guvernul Orban: “Nimeni din PSD nu va trăda”

Viorica Dăncilă a declarat că niciun social-democrat nu-și mai asumă să trădeze voturile date și încrederea cetățenilor, ca reacție la afirmația premierului desemnat, Ludovic Orban, potrivit căreia va negocia individual cu parlamentari PSD pentru susținea guvernului.

PNL a reuşit să treacă moţiunea de cenzură şi cu ajutorul câtorva voturi din PSD. Pentru învestirea guvernului, Ludovic Orban ar avea nevoie din nou de parlamentari ai actualei puteri măcar pentru realizarea cvorumului. “Nu am emoții. Am încredere. Eu cred că niciun social-democrat nu-și mai asumă să trădeze voturile date și încrederea cetățenilor din România”, a declarat Viorica Dăncilă, întrebată dacă vor fi social-democrați care să voteze în favoarea guvernului Orban.

Prim-ministrul desemnat Ludovic Orban a declarat, miercuri, că există echipe de negociere care vor avea discuții și cu PSD, atât la nivelul celor două Camere, cât și individual, cu parlamentarii care se vor arăta dispuși să susțină Executivul PNL.

„Cu siguranță vom discuta și cu parlamentarii PSD. Știți că am format echipe de negociere la nivelul Camerei și la nivelul Senatului, vor aborda individual, și cu parlamentarii despre care știm că nu agreează, ca să spun așa, deviaționismul grav al conducerii PSD și care ar putea să voteze pentru ceea ce este bine pentru România”, a afirmat Ludovic Orban, miercuri la Parlament, întrebat dacă vor fi negocieri și cu parlamentarii PSD în vederea susținerii noului Executiv.

Chestionat dacă există semnale din partea PSD cum că vor oferi sprijinul, așa cum s-a întâmplat și pentru votul moțiunii, Ludovic Orban a răspuns: „Când vom avea, nu pot să zic certitudini, dar când vom avea garanții ferme din partea unor parlamentari, vom ști exact pe câte voturi suplimentare, față de formațiunile politice care vor decide să susțină Guvernul, putem să contăm”.

Premierul Viorica Dăncilă spune că cele şase partide care au dat jos Guvernul pe care îl conduce negociază formarea unui nou Executiv, dar nu spun despre un program de guvernare şi ce îi aşteaptă pe români a doua zi de la preluarea guvernării.

Dăncilă a fost întrebată, duminică, dacă crede că până la alegerile prezidenţiale va fi învestit noul Guvern. “Nu am de unde să ştiu, după cum este firesc negocierile se poartă de către cele şase partide de opoziţie, cele şase partide care au reuşit să dea jos un guvern fără a veni cu o altă soluţie în loc. Văd că este implicat în continuare domnul preşedinte Iohannis, nu ne sperie implicarea domniei sale, suntem destul de puternici să mergem înainte, cert este că din motive electorale şi din motive de campanie, cei care vor suferi sunt cetăţenii pentru că vedem că nu au o altă alternativă, negociază, dar nu ne spun despre un program de guvernare, despre ce îi aşteaptă pe cetăţeni începând de a doua zi de când vor prelua guvernarea. Partidul Social Democrat nu va participa la votul pentru noul Guvern”, a afirmat Viorica Dăncilă.