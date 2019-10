CFR Cluj își consolidează poziția de lider

Liderul CFR Cluj si-a aratat clasa in meciul de pe teren propriu disputat contra celor de la Universitatea Craiova, in etapa a 13-a din Liga 1, ultima a turului in sezonul regular.

O victorie conturata in dreptul CFR-ului in partea secunda dupa golurile marcate de Traore si de inlocuitorul acestuia, francezul Omrani.

Craiova a dominat inceputul meciului si in minutul 8 a amenintat prima data poarta celor de la CFR Cluj prin debutantul Zakaric. Sutul acestuia a fost deviat in corner.

Treptat cei de la CFR Cluj au echilibrat disputa si au impins liniile, finalul primului mitan gasindu-i pe oamenii lui Dan Petrescu intr-o ofensiva aproape totala.

Sutul lui Paun pe poarta din minutul 37 si mingea blocata de Balasa la reluarea lui Traore din minutul 39 au fost cele mai importante faze ale CFR-ului intr-o reprize altfel extrem de tacticizata.

Partea secunda a continuat in acelasi ritm, cu CFR controland jocul pana in minutul 70, cand o pasa gresita a lui Acka direct la adversar a dus la deschiderea scorului.

Mingea a ajuns la Traore si acesta a scuturat plasa cu un sut din afara careului.

Ivorianul a fost schimbat la doua minute dupa reusita sa cu Omrani, jucator care a avut nevoie doar de patru minute pentru a inchide tabela.

Culio a trimis pe poarta dintr-o lovitura libera, portarul Pigliacelli a respins in fata si Omrani din 10-11 a inscris pentru 2-0.

Un succes prin care CFR Cluj isi consolideaza primul loc in clasament si arata ca ramane principala favorita la titlul din Liga 1.

Craiova, o dezamagire in acest meci, n-a avut nici macar un sut pe spatiul portii!